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Rennes vs OFI Crete: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Rennes vs OFI Crete
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Comment regarder le match de Ligue Europa entre Rennes et OFI Crete, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Rennes vs OFI Crète est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder Rennes contre OFI Crete avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Rennes vs OFI Crete : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Rennes et OFI Crete débutera à 15 oct. 2026, 21:00.

Rennes vs OFI Crete Équipes probables

Entraineur

  • F. Haise

Franck Haise n'a pas encore communiqué sa composition de départ pour cette rencontre. Aucune information sur les blessés ou les suspensions n'est disponible côté rennais pour le moment ; des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Du côté d'OFI Crète, Christos Kontis n'a pas non plus confirmé son groupe. Aucune absence ni suspension n'a été signalée à ce stade, et la sélection définitive sera communiquée ultérieurement.

REN

REN - Forme

OM
V1-0
SGR
N0-0
OL
D4-0
LAV
D1-0
AJA
V4-1
But marqué (encaissé)
5/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
OFI

OFI - Forme

NES
V3-0
OLY
V0-1
TSG
V2-0
ATT
N2-2
AEK
D3-0
But marqué (encaissé)
8/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Rennes affiche un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent est une victoire convaincante 4-1 contre Auxerre en Ligue 1 le 11 octobre. Avant cela, le club avait subi une lourde défaite 4-0 contre Lyon et concédé un nul 0-0 face à Sturm Graz en Ligue Europa.

OFI Crète présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite lors de leurs cinq dernières sorties. Leur dernier match s'est soldé par une défaite 3-0 contre l'AEK Athènes en Super League. Le point fort de leur séquence reste la victoire 2-0 contre Hoffenheim en Ligue Europa, qui témoigne de leur capacité à rivaliser au niveau européen.

Aucune donnée de confrontation directe n'est disponible entre Rennes et OFI Crète. Il s'agit visiblement d'une rencontre rare entre les deux clubs à ce niveau de la compétition européenne.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Juventus FCJuventus FCJUV
110050+53
V
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
V
3
Sparta PragueSparta PragueSPP
110041+33
V
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
V
5
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
110030+33
V
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
V
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
V
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
V
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
V
10
LyonLyonOL
110021+13
V
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
V
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
V
13
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
110021+13
V
14
SalzburgSalzburgSAL
110010+13
V
15
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
110010+13
V
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
V
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
N
17
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
N
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
N
17
RennesRennesREN
10100001
N
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
D
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
D
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
D
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
D
25
AlkmaarAlkmaarAZ
100101-10
D
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
D
25
LevskiLevskiLES
100101-10
D
28
CelticCelticCEL
100113-20
D
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
D
29
Milan ACMilan ACMIL
100102-20
D
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
100102-20
D
32
MarseilleMarseilleOM
100114-30
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
D
34
PlzenPlzenVPL
100103-30
D
35
Lech PoznanLech PoznanLCH
100104-40
D
36
NEC NimégueNEC NimégueNEC
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

Dans le classement de la Ligue Europa, OFI Crète occupe la 8e place tandis que Rennes pointe au 17e rang. Cette configuration place les Rennais dans une position inconfortable : un résultat positif ce soir est indispensable pour ne pas décrocher davantage dans la course à la qualification.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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