A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 3 - Journée 10 17 oct. 2026 - 08:45

Quevilly - Orléans sera diffusé en direct sur DAZN et Molotov. Les options pour regarder le match en live stream sont disponibles via les plateformes indiquées ci-dessous.

Comment regarder Quevilly contre Orleans avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Quevilly vs Orleans : heure du coup d'envoi

Ligue 3 - Journée 10 17 oct. 2026 - 08:45

Le match d'aujourd'hui entre Quevilly et Orleans débutera à 17 oct. 2026, 14:45.

Du côté de Quevilly, aucune information n'est disponible pour le moment concernant le staff technique, la composition probable, les blessés ou les joueurs suspendus. Des précisions seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Orléans, la situation est identique : aucune donnée sur les absences ou le groupe retenu n'est disponible à ce stade. La composition de départ sera communiquée ultérieurement.

Quevilly présente un bilan d'une victoire, trois nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs de Ligue 3. Les Normands ont inscrit cinq buts et en ont concédé six sur cette période. Leur dernière sortie s'est soldée par une défaite 3-1 contre Cannes, après un nul 1-1 face à Amiens la semaine précédente.

Orléans affiche un bilan plus modeste avec deux nuls et trois défaites sur leurs cinq dernières rencontres. Les visiteurs n'ont marqué que deux buts sur cette séquence, pour dix encaissés. Leur dernier match a abouti à un nul 1-1 contre le SC Bastia, mais ils avaient auparavant subi une lourde défaite 4-0 à Versailles.

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte à avril 2026, quand Orléans, qui recevait, s'était incliné 3-0 face à Quevilly en Ligue 3. Avant cela, Quevilly avait perdu 1-0 à domicile contre Orléans en décembre 2025. Sur les cinq dernières rencontres recensées, Quevilly compte deux victoires, deux nuls et une défaite face aux Orléanais.

Au classement de la Ligue 3, Quevilly occupe la 13e place et Orléans la 14e. Les deux équipes évoluent dans la même zone du classement, ce qui donne à ce match une importance directe pour les deux camps dans leur volonté de remonter au tableau.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.