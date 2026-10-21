Plzen vs Levski : Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Plzen vs Levski : heure du coup d'envoi

Ligue Europa - Journée 3 22 oct. 2026 - 15:00 Doosan Arena Plzen

Le match d'aujourd'hui entre Plzen et Levski débutera à 22 oct. 2026, 21:00.

Comment voir le match ?

Le match Plzen vs Levski Sofia est diffusé en direct sur CANAL+ Live. Les options de live stream sont indiquées ci-dessous.

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Aperçu du match

Du côté de Plzen, Radoslav Kovac prépare son équipe pour ce duel à domicile. Aucune information officielle sur les blessés ou les suspensions n'est disponible pour le moment ; des précisions seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour le Levski Sofia, Julio Velazquez aligne son groupe sans que des absences confirmées aient été communiquées. La composition probable et les éventuels forfaits seront mis à jour dès que les informations seront disponibles.

Le Viktoria Plzen présente un bilan de deux victoires et trois défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur match le plus récent s'est conclu par une victoire 2-3 à Jablonec en championnat, mais ils ont perdu 2-1 face à Ferencvaros en Ligue Europa le 15 octobre. La défaite 0-3 contre l'Union Saint-Gilloise reste le résultat le plus préoccupant de cette série. Sur ces cinq matchs, Plzen a inscrit huit buts et en a concédé neuf.

Le Levski Sofia affiche un bilan plus équilibré avec deux victoires, un nul et deux défaites sur la même période. Leur dernière sortie s'est soldée par une victoire 0-2 face au Spartak Pleven en Coupe, et ils ont tenu le nul 1-1 face à NEC Nimègue en Ligue Europa. La défaite 0-1 concédée face à Salzbourg reste la seule contre-performance européenne notable de cette série. Les Bulgares ont marqué cinq buts et en ont encaissé quatre sur ces cinq rencontres.

Les deux clubs ne se sont affrontés qu'une seule fois selon les données disponibles. Cette rencontre, disputée le 30 janvier 2013 dans le cadre des Jeux d'amitié des clubs, s'était conclue sur un match nul 3-3, avec le Levski Sofia à domicile. Aucune autre confrontation directe n'est recensée entre les deux équipes.

En Ligue Europa, Plzen occupe la 31e place et le Levski Sofia la 24e position. Les deux clubs sont dans la zone inférieure du classement, ce qui rend ce duel direct déterminant pour quiconque espère se rapprocher des places qualificatives.

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