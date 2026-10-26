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A quelle heure commence le jeu ?





Ligue 1 - Journée 8 26 oct. 2026 - 15:30 Parc des Princes

Les options pour suivre PSG - Lyon en direct ce soir sont disponibles ci-dessous.

Comment regarder Paris Saint-Germain contre Lyon avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Paris Saint-Germain vs Lyon : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 8 26 oct. 2026 - 15:30 Parc des Princes

Le match d'aujourd'hui entre Paris Saint-Germain et Lyon débutera à 26 oct. 2026, 20:30.

Du côté du Paris Saint-Germain, Luis Enrique devrait aligner Matvey Safonov dans les buts, derrière une défense composée de Lucas Hernández, Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo. Le milieu de terrain devrait être animé par Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz, tandis que Ferran Torres, Ousmane Dembélé et Désiré Doué formeront le trio offensif. Nuno Mendes, Alessandro Longoni, Khvicha Kvaratskhelia et Marquinhos sont tous forfaits sur blessure.

Pour Lyon, Paulo Fonseca devrait s'appuyer sur Dominik Greif entre les poteaux, avec Moussa Niakhaté, Abner, Zachary Athekame et Felix Bacher en défense. Mads Bidstrup, Tanner Tessmann et Kail Boudache sont attendus au milieu, avec Julien Duranville, Corentin Tolisso et Ernest Nuamah dans les lignes avancées. Nicolas Tagliafico, Mohamed Ouedraogo et Steeve Kango sont blessés, tandis que Keito Nakamura est suspendu.

Le Paris Saint-Germain présente un bilan parfait lors de ses cinq dernières sorties, avec cinq victoires en autant de matchs toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent est ce succès 4-2 à domicile face au FC Barcelone en Ligue des Champions, et ils ont également battu Manchester City 4-2 à l'extérieur dans la même compétition. En Ligue 1, PSG a notamment dominé Strasbourg 3-1 à l'extérieur et Marseille 2-1 sur la route. Sur ces cinq rencontres, les Parisiens ont inscrit 14 buts et en ont concédé six.

Lyon affiche un bilan plus contrasté, avec deux victoires pour trois défaites sur ses cinq derniers matchs. La défaite la plus récente est une correction 3-0 encaissée face à Hoffenheim en Ligue Europa, mais les Gones ont rebondi avec un succès 2-1 contre Nice en Ligue 1. Une large victoire 4-0 à Rennes plus tôt dans la série rappelle que Lyon est capable de très belles performances. Sur ces cinq matchs, Lyon a marqué neuf buts et en a encaissé dix.

La confrontation la plus récente entre ces deux clubs remonte au 19 avril 2026, lorsque Lyon s'est imposé 2-1 au Parc des Princes en Ligue 1. Avant cela, PSG avait remporté deux déplacements à Lyon, en s'imposant 3-2 en novembre 2025 puis à nouveau 3-2 en février 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes, PSG compte trois victoires contre deux pour Lyon, avec dix buts marqués et huit encaissés pour les Parisiens.

En Ligue 1, Lyon occupe la quatrième place et PSG la cinquième au classement général, mais les deux équipes sont à égalité parfaite de points. Ce match est donc décisif : le vainqueur ce soir prendra concrètement l'avantage dans la course à la tête du championnat.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.