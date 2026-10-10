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Paris Saint-Germain vs Le Mans: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Paris Saint-Germain vs Le Mans
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Comment regarder le match de Ligue 1 entre Paris Saint-Germain et Le Mans, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Le match PSG - Le Mans est diffusé en direct sur DAZN, Molotov et RMC Sport 1. Retrouvez ci-dessous les options pour regarder la rencontre en streaming live ou à la télévision.

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Comment regarder Paris Saint-Germain contre Le Mans avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Paris Saint-Germain vs Le Mans : heure du coup d'envoi

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Ligue 1 - Journée 6
Parc des Princes

Le match d'aujourd'hui entre Paris Saint-Germain et Le Mans débutera à 10 oct. 2026, 20:45.

Paris Saint-Germain vs Le Mans Équipes probables

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Formation
Le Mans crest
Le Mans
LEM
3-1-4-2
M. SafonovM. SafonovA. HakimiA. HakimiI. ZabarnyiI. ZabarnyiLucas HernándezLucas HernándezMarquinhosMarquinhosVitinhaVitinhaL. BeraldoL. BeraldoJ. NevesJ. NevesM. GodtsM. GodtsM. AklioucheM. AklioucheDésiré DouéDésiré Douéteam-logoN. Kocikteam-logoN. Boisseteam-logoS. Yohouteam-logoH. VoyerR. BambaR. BambaY. LarouciY. Larouciteam-logoA. Bourabaateam-logoL. Bretelleteam-logoJ. Vercruysseteam-logoD. GueyeH. DialloH. Diallo
Le Mans crest
Le Mans
LEM
4-3-3
Paris Saint-Germain

Onze de départ

Le Mans

Entraineur

  • Luis Enrique
  • P. Videira

Luis Enrique devrait aligner un onze composé de Safonov dans les buts, avec Hakimi, Zabarnyi, Hernández et Marquinhos en défense. Le milieu de terrain devrait voir Vitinha, Beraldo et Joao Neves évoluer ensemble, tandis que Godts, Akliouche et Doué formeraient le secteur offensif. Senny Mayulu est absent sur blessure. Du côté du Mans, Patrick Videira est privé de Martin Rossignol et Erwan Colas sur blessure, tandis que Djibril Sidibé est suspendu. L'onze probable manceau s'articule autour de Kocik dans les buts, avec une défense composée de Boisse, Yohou, Voyer et Bamba, et un milieu formé de Larouci, Bourabaa, Bretelle et Vercruysse, avec Gueye et Diallo en attaque.

PSG

PSG - Forme

LIL
N2-2
ASM
D1-2
SLB
V6-1
B29
V0-1
OM
V1-2
But marqué (encaissé)
12/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
LEM

LEM - Forme

REN
D3-2
NCE
N1-1
RCL
N2-2
FCL
V2-1
EAG
D2-1
But marqué (encaissé)
8/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Le PSG affiche un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq dernières sorties, avec un succès récent face à Marseille sur le score de 1-2 en déplacement. Les Parisiens ont également écrasé Slovan Bratislava 6-1 en Ligue des champions, témoignant de leur efficacité offensive. Leur seule défaite sur cette période est venue de Monaco (2-1), et le nul contre Lille (2-2) reste leur seul faux pas à domicile. Le Mans, de son côté, n'a remporté aucun de ses cinq derniers matchs, enchaînant trois nuls et deux défaites. Leur rencontre la plus récente s'est soldée par un nul 2-2 contre Lens, et ils ont concédé neuf buts sur cette série pour n'en marquer que huit. Les Manceaux ont également subi une défaite 3-2 à Rennes, leur seule défaite à domicile en Ligue 1 sur cette période.

Face à face

Paris Saint-GermainNulLe Mans
4
0
1
Coupe de France
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
FDM
Coupe de France
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
FDM
Ligue 1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
FDM
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
FDM
11Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué1/5

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à février 2025, en Coupe de France, avec une victoire du PSG 2-0 au Mans. Sur les cinq dernières rencontres recensées, Paris domine largement la série avec quatre victoires contre une seule pour Le Mans, cette dernière datant de mai 2010 en Ligue 1 (1-0). Le PSG n'a concédé qu'un seul but lors de ces cinq duels, confirmant sa nette supériorité historique dans ce duel.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
N
V
V
V
2
LyonLyonOL
6321114+711
D
V
N
V
N
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
N
V
V
N
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
N
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
N
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
D
N
N
7
LensLensRCL
62131110+17
V
D
N
D
D
8
AngersAngersSCO
521265+17
V
N
D
V
D
9
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
N
V
V
D
10
Le MansLe MansLEM
51319906
V
N
N
D
N
11
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
12
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
N
N
13
LorientLorientFCL
512256-15
D
N
V
D
N
14
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
N
D
N
D
15
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
N
D
N
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
N
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
N
D
N
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 1, le PSG occupe la sixième place du classement, tandis que Le Mans pointe à la dixième position. Les deux équipes ont encore du chemin à parcourir pour rejoindre le haut du tableau, ce qui donne à cette rencontre une dimension importante pour les ambitions respectives des deux clubs.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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