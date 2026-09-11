Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue 1
team-logoParis FC
Stade Jean Bouin
team-logoLyon
Regardez ici ! DAZNRegardez ici ! Molotov
GOAL-e

Avec le soutien de

Paris FC vs Lyon : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Paris FC vs Lyon
Paris FC
Lyon
Ligue 1

Comment regarder le match de Ligue 1 entre Paris FC et Lyon en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Paris FC vs Lyon : heure du coup d'envoi

crest
Ligue 1 - Journée 4
Stade Jean Bouin

Le match d'aujourd'hui entre Paris FC et Lyon débutera à 12 sept. 2026, 20:45.

Où regarder le match ?

Le match entre Paris FC et Lyon est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Retrouvez ci-dessous les options disponibles pour ne rien manquer de la rencontre.

DAZN

DAZN

Cliquez ic

Molotov

Molotov

Cliquez ic

RMC Sport 1

RMC Sport 1

Cliquez ic

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Aperçu du match

Paris FC vs Lyon Équipes probables

4-2-3-1
Paris FC crest
Paris FC
PAR
Formation
Lyon crest
Lyon
OL
4-2-3-1
K. TrappK. TrappS. CherguiS. Cherguiteam-logoA. Camarateam-logoD. CoppolaH. TraoreH. Traoreteam-logoL. Koleoshoteam-logoP. PagisM. LopezM. Lopezteam-logoP. Lees-Melouteam-logoI. Kebbalteam-logoL. SinayokoD. GreifD. GreifZ. AthekameZ. AthekameMoussa NiakhatéMoussa NiakhatéF. BacherF. BacherAbnerAbnerT. MortonT. MortonM. BidstrupM. BidstrupP. SulcP. SulcC. TolissoC. TolissoE. NuamahE. NuamahI. OpendaI. Openda
Lyon crest
Lyon
OL
4-2-3-1
Paris FC

Onze de départ

Lyon

Entraineur

  • L. Rosenior
  • P. Fonseca

Du côté de Paris FC, Liam Rosenior devra se passer de Nhoa Sangui, Jonathan Ikoné, Otavio et Emmanuel Mbemba, tous indisponibles sur blessure. Le onze probable aligné par le coach parisien comprend Trapp dans les buts, une défense à quatre avec Chergui, Camara, Coppola et Traore, et un milieu articulé autour de Lopez, Pagis et Lees-Melou.

Lyon ne signale aucune blessure ni suspension dans les données disponibles. Paulo Fonseca devrait s'appuyer sur Greif dans les cages, une charnière Niakhaté-Bacher, et un milieu composé de Morton, Bidstrup et Sulc, avec Tolisso, Nuamah et Openda attendus dans les rôles offensifs.

PAR

PAR - Forme

M05
D4-0
SCO
D3-2
TRO
N0-0
NCE
V3-0
OM
V2-3
But marqué (encaissé)
8/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
OL

OL - Forme

FB
N1-1
TFC
V0-2
FB
D1-2
LEH
N1-1
AJA
V3-1
But marqué (encaissé)
8/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Paris FC présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. En Ligue 1, les Parisiens sont invaincus avec deux succès, dont une victoire 3-0 contre Nice et un déplacement gagné 2-3 à Marseille lors de la dernière journée. Les deux défaites sont survenues en matchs amicaux de préparation, contre Angers (2-3) et Mayence (0-4).

Lyon affiche également deux victoires, un nul et deux défaites sur les cinq derniers matchs. En championnat, l'OL a battu Toulouse 2-0 et Auxerre 3-1, mais a concédé un nul 1-1 contre Le Havre. Les deux défaites sont venues en barrages de la Ligue des champions face à Fenerbahçe (1-2 au match retour, après un 1-1 à l'aller).

Face à face

Paris FCNulLyon
0
3
0
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
FDM
Ligue 1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
3
Lyon badge
Lyon
OL
3
FDM
Coupe de France
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
Lyon badge
Lyon
OL
0
FDM
4Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts1/3
Les deux équipes ont marqué2/3

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 8 mars 2026 en Ligue 1, avec un match nul 1-1 au Groupama Stadium, Lyon recevant Paris FC. Avant cela, le match aller de la saison 2025-2026 au Stade Jean Bouin s'était soldé par un spectaculaire 3-3. Les deux équipes se sont également quittées sur un 0-0 en Coupe de France en décembre 2021, pour un bilan équilibré sur les rencontres recensées.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
RennesRennesREN
431085+310
V
V
V
N
2
MonacoMonacoASM
330051+49
V
V
V
3
Paris FCParis FCPAR
321062+47
V
V
N
4
LyonLyonOL
321062+47
V
N
V
5
LilleLilleLIL
321052+37
V
N
V
6
StrasbourgStrasbourgSTR
320187+16
V
V
D
7
BrestBrestB29
312065+15
V
N
N
8
LorientLorientFCL
31112204
V
D
N
9
TroyesTroyesTRO
311147-34
D
V
N
10
LensLensRCL
310265+13
D
D
V
11
MarseilleMarseilleOM
41036603
D
D
D
V
12
AngersAngersSCO
310245-13
D
V
D
13
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
302156-12
D
N
N
14
Le MansLe MansLEM
302156-12
N
D
N
15
NiceNiceNCE
302114-32
N
D
N
16
Le HavreLe HavreLEH
301224-21
D
N
D
17
ToulouseToulouseTFC
301225-31
D
N
D
18
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
3003411-70
D
D
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 1, Paris FC occupe la deuxième place du classement, tandis que Lyon est troisième.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %
Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google