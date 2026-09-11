Paris FC vs Lyon : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Paris FC vs Lyon : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 4 12 sept. 2026 - 14:45 Stade Jean Bouin

Le match d'aujourd'hui entre Paris FC et Lyon débutera à 12 sept. 2026, 20:45.

Où regarder le match ?

Le match entre Paris FC et Lyon est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Retrouvez ci-dessous les options disponibles pour ne rien manquer de la rencontre.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

Aperçu du match

Du côté de Paris FC, Liam Rosenior devra se passer de Nhoa Sangui, Jonathan Ikoné, Otavio et Emmanuel Mbemba, tous indisponibles sur blessure. Le onze probable aligné par le coach parisien comprend Trapp dans les buts, une défense à quatre avec Chergui, Camara, Coppola et Traore, et un milieu articulé autour de Lopez, Pagis et Lees-Melou.

Lyon ne signale aucune blessure ni suspension dans les données disponibles. Paulo Fonseca devrait s'appuyer sur Greif dans les cages, une charnière Niakhaté-Bacher, et un milieu composé de Morton, Bidstrup et Sulc, avec Tolisso, Nuamah et Openda attendus dans les rôles offensifs.

Paris FC présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. En Ligue 1, les Parisiens sont invaincus avec deux succès, dont une victoire 3-0 contre Nice et un déplacement gagné 2-3 à Marseille lors de la dernière journée. Les deux défaites sont survenues en matchs amicaux de préparation, contre Angers (2-3) et Mayence (0-4).

Lyon affiche également deux victoires, un nul et deux défaites sur les cinq derniers matchs. En championnat, l'OL a battu Toulouse 2-0 et Auxerre 3-1, mais a concédé un nul 1-1 contre Le Havre. Les deux défaites sont venues en barrages de la Ligue des champions face à Fenerbahçe (1-2 au match retour, après un 1-1 à l'aller).

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 8 mars 2026 en Ligue 1, avec un match nul 1-1 au Groupama Stadium, Lyon recevant Paris FC. Avant cela, le match aller de la saison 2025-2026 au Stade Jean Bouin s'était soldé par un spectaculaire 3-3. Les deux équipes se sont également quittées sur un 0-0 en Coupe de France en décembre 2021, pour un bilan équilibré sur les rencontres recensées.

En Ligue 1, Paris FC occupe la deuxième place du classement, tandis que Lyon est troisième.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.