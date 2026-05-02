Ligue 1 - Ligue 1 Stade Jean Bouin

Nous pouvons percevoir une commission si vous souscrivez un abonnement via l'un de nos liens.

Les options de chaîne TV et de live stream pour Paris FC - Brest sont indiquées ci-dessous. Le match est diffusé sur DAZN et RMC Sport 1.

Si vous êtes en déplacement à l'étranger et que vous ne pouvez pas accéder à votre service de streaming habituel, un VPN vous permet de vous connecter à un serveur dans votre pays d'origine et de regarder le match normalement. Vérifiez les conditions générales de votre fournisseur avant utilisation.

Comment regarder Paris FC contre Brest avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Paris FC vs Brest : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Ligue 1 Stade Jean Bouin

Le match d'aujourd'hui entre Paris FC et Brest débutera à 3 mai 2026, 17:15.





Du côté de Paris FC, les absences sont nombreuses avant cette rencontre. T. Ollila, P. Hamel, S. Alakouch, L. Gueye, J. Krasso et Rémy Riou sont tous indisponibles sur blessure. P. Lees-Melou est quant à lui suspendu. Aucun onze probable n'a été communiqué pour l'instant ; des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Brest devra se passer de K. Doumbia et B. Locko, tous deux blessés. D. Guindo est suspendu et ne pourra pas prendre part au match. Là encore, aucune composition probable n'est disponible pour le moment ; des informations complémentaires seront ajoutées dès que possible.

Paris FC présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs de Ligue 1. La défaite la plus récente est survenue face à Lille (0-1) le 26 avril. Les Parisiens ont néanmoins signé des succès convaincants, dont un large 4-1 contre Monaco le 10 avril et un 1-3 à Metz une semaine plus tard. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, Paris FC a inscrit neuf buts et en a concédé six.

Brest, lui, n'affiche qu'un bilan de zéro victoire, deux nuls et trois défaites sur ses cinq derniers matchs. Le partage des points 3-3 à Lens le 24 avril est le résultat le plus récent. Les Bretons avaient auparavant concédé trois défaites consécutives, dont une 0-3 à Auxerre et un revers 2-0 contre Monaco. L'équipe a inscrit neuf buts sur la période mais en a encaissé onze, signe d'une défense en difficulté.





La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 14 septembre 2025, lorsque Brest recevait Paris FC en Ligue 1 : les Parisiens s'étaient imposés 2-1. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Paris FC compte deux victoires contre une pour Brest, avec deux matchs nuls, ces derniers ayant tous eu lieu en Ligue 2 entre 2017 et 2019.





En Ligue 1, Brest occupe la 11e place du classement, tandis que Paris FC est 12e, à un point seulement de son adversaire du soir.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.