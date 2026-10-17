A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 3 - Journée 10 17 oct. 2026 - 08:45

Ce match de Ligue 3 entre Paris 13 Atletico et Rouen est diffusé en direct sur les plateformes indiquées ci-dessous. Vous pouvez regarder la rencontre en live stream via DAZN ou Molotov selon votre abonnement.

Comment regarder Paris 13 Atletico contre Rouen avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Paris 13 Atletico vs Rouen : heure du coup d'envoi

Ligue 3 - Journée 10 17 oct. 2026 - 08:45

Le match d'aujourd'hui entre Paris 13 Atletico et Rouen débutera à 17 oct. 2026, 14:45.

Du côté de Paris 13 Atletico, aucune information officielle n'est disponible concernant le staff technique, les blessés ou les suspendus. La composition probable n'a pas été communiquée et des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Il en va de même pour Rouen : ni le coach ni l'état de l'effectif ne sont confirmés pour le moment. Les deux équipes n'ont transmis aucune donnée sur leurs absents ou leurs joueurs incertains.

Paris 13 Atletico présente un bilan de une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs de Ligue 3. Lors de leur dernier match, les Parisiens se sont inclinés 2-1 face à Concarneau. Ils avaient auparavant battu SC Bastia 1-0, avant de concéder une défaite 2-0 contre Caen. Sur ces cinq rencontres, Paris 13 Atletico a inscrit quatre buts et en a encaissé six.

Rouen affiche de son côté trois victoires, un nul et une défaite sur la même période. Les Normands ont dominé Bourg-Péronnas 2-0 lors de leur dernier match. Leur seule défaite remonte à un revers 3-2 contre Caen fin septembre. Sur cinq matchs, Rouen a marqué huit buts et n'en a concédé que cinq.

Les deux clubs se sont déjà affrontés à quatre reprises en Ligue 3 ces dernières saisons, avec des fortunes diverses. La rencontre la plus récente, disputée en mars 2026, s'est soldée par un match nul sans but à Paris. Avant cela, Rouen avait largement dominé la confrontation à domicile en octobre 2025 sur le score de 3-0. Au total, sur les cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, Rouen compte deux victoires contre une pour Paris 13 Atletico, avec deux matchs nuls.

Au classement de la Ligue 3, Rouen occupe la deuxième place, tandis que Paris 13 Atletico pointe à la onzième position. Ce match oppose donc un leader du championnat à un club qui cherche à s'éloigner de la zone de turbulences.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.