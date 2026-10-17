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Ligue 3
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Paris 13 Atletico vs Rouen: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Paris 13 Atletico vs Rouen
Paris 13 Atletico
Rouen
Ligue 3

Comment regarder le match de Ligue 3 entre Paris 13 Atletico et Rouen, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue 3 - Journée 10
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Ce match de Ligue 3 entre Paris 13 Atletico et Rouen est diffusé en direct sur les plateformes indiquées ci-dessous. Vous pouvez regarder la rencontre en live stream via DAZN ou Molotov selon votre abonnement.

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Comment regarder Paris 13 Atletico contre Rouen avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Paris 13 Atletico vs Rouen : heure du coup d'envoi

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Ligue 3 - Journée 10

Le match d'aujourd'hui entre Paris 13 Atletico et Rouen débutera à 17 oct. 2026, 14:45.

Du côté de Paris 13 Atletico, aucune information officielle n'est disponible concernant le staff technique, les blessés ou les suspendus. La composition probable n'a pas été communiquée et des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Il en va de même pour Rouen : ni le coach ni l'état de l'effectif ne sont confirmés pour le moment. Les deux équipes n'ont transmis aucune donnée sur leurs absents ou leurs joueurs incertains.

PAR

PAR - Forme

AAB
N0-0
SMC
D2-0
B-P
N1-1
BBO
V1-0
CON
D2-1
But marqué (encaissé)
3/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
ROU

ROU - Forme

VAL
N1-1
THI
V0-4
AAB
V1-0
SMC
D3-2
B-P
V2-0
But marqué (encaissé)
10/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Paris 13 Atletico présente un bilan de une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs de Ligue 3. Lors de leur dernier match, les Parisiens se sont inclinés 2-1 face à Concarneau. Ils avaient auparavant battu SC Bastia 1-0, avant de concéder une défaite 2-0 contre Caen. Sur ces cinq rencontres, Paris 13 Atletico a inscrit quatre buts et en a encaissé six.

Rouen affiche de son côté trois victoires, un nul et une défaite sur la même période. Les Normands ont dominé Bourg-Péronnas 2-0 lors de leur dernier match. Leur seule défaite remonte à un revers 3-2 contre Caen fin septembre. Sur cinq matchs, Rouen a marqué huit buts et n'en a concédé que cinq.

Face à face

Paris 13 AtleticoNulRouen
1
2
2
Ligue 3
Paris 13 Atletico badge
Paris 13 Atletico
PAR
0
Rouen badge
Rouen
ROU
0
FDM
Ligue 3
Rouen badge
Rouen
ROU
3
Paris 13 Atletico badge
Paris 13 Atletico
PAR
0
FDM
Ligue 3
Rouen badge
Rouen
ROU
2
Paris 13 Atletico badge
Paris 13 Atletico
PAR
2
FDM
Ligue 3
Paris 13 Atletico badge
Paris 13 Atletico
PAR
1
Rouen badge
Rouen
ROU
0
FDM
National 2
Paris 13 Atletico badge
Paris 13 Atletico
PAR
1
Rouen badge
Rouen
ROU
2
FDM
4Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Les deux clubs se sont déjà affrontés à quatre reprises en Ligue 3 ces dernières saisons, avec des fortunes diverses. La rencontre la plus récente, disputée en mars 2026, s'est soldée par un match nul sans but à Paris. Avant cela, Rouen avait largement dominé la confrontation à domicile en octobre 2025 sur le score de 3-0. Au total, sur les cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, Rouen compte deux victoires contre une pour Paris 13 Atletico, avec deux matchs nuls.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
La Roche VFLa Roche VFLAR
106311610+621
D
V
V
V
N
2
RouenRouenROU
9621175+1220
V
D
V
V
N
3
CaenCaenSMC
106041913+618
V
D
V
D
V
4
ConcarneauConcarneauCON
9441128+416
V
N
V
V
N
5
VersaillesVersaillesVER
95131312+116
V
V
N
V
D
6
AmiensAmiensASC
9432123+915
V
N
V
N
V
7
CannesCannesCAN
9360114+715
V
N
N
N
V
8
Le PuyLe PuyLEP
9414119+213
V
D
V
D
N
9
Thionville LusitanosThionville LusitanosTHI
93331414012
D
D
N
D
N
10
FC Fleury 91FC Fleury 91FLE
93331512+312
V
D
N
V
V
11
Paris 13 AtleticoParis 13 AtleticoPAR
933379-212
D
V
N
D
N
12
SC BastiaSC BastiaBBO
9324711-411
N
D
N
V
D
13
QuevillyQuevillyQUE
9243812-410
D
N
N
V
N
14
OrleansOrleansORL
9234711-49
N
N
D
D
N
15
ValenciennesValenciennesVAL
9225914-58
D
V
D
D
N
16
SC Aubagne Air BelSC Aubagne Air BelAAB
9216612-67
D
V
D
D
N
17
Bourg PeronnasBourg PeronnasB-P
9126515-105
D
N
N
D
D
18
Villefranche BeaujolaisVillefranche BeaujolaisVFS
9117722-154
D
D
D
N
D
Promotion
Barrage Promotion
Relégation

Au classement de la Ligue 3, Rouen occupe la deuxième place, tandis que Paris 13 Atletico pointe à la onzième position. Ce match oppose donc un leader du championnat à un club qui cherche à s'éloigner de la zone de turbulences.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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