A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Grp. G BC Place Vancouver

Le match Nouvelle-Zélande vs Égypte est diffusé en direct sur beIN SPORTS CONNECT. Retrouvez ci-dessous les options pour suivre la rencontre en live stream.

Comment regarder Nouvelle-Zélande contre Égypte avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Nouvelle-Zélande vs Égypte : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Nouvelle-Zélande et Égypte débutera à 22 juin 2026, 03:00.

Du côté de la Nouvelle-Zélande, Darren Bazeley devrait aligner un onze de départ composé de Max Crocombe dans les buts, avec une défense formée de Liberato Cacace, Finn Surman, Michael Boxal et Tim Payne. Le milieu de terrain devrait voir évoluer Callum McCowatt, Sarpreet Singh et Joe Bell, tandis qu'Elijah Just, Marko Stamenic et Chris Wood sont attendus en attaque. Aucune blessure ni suspension n'est à signaler dans le groupe néo-zélandais.

Pour l'Égypte, Hossam Hassan devrait s'appuyer sur Mostafa Ahmed Shobeir dans les buts, avec Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdi Fathi et Ahmed Abou El Fotouh en défense. Le milieu devrait être composé de Mostafa Ziko, Emam Ashour et Mohanad Lasheen, avec Marwan Ateya, Mohamed Salah et Omar Marmoush en attaque. Aucune blessure ni suspension n'a été confirmée dans le camp égyptien. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

La Nouvelle-Zélande présente un bilan de une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matchs. Leur dernier résultat est le 2-2 arraché face à l'Iran lors du premier match de la Coupe du monde le 16 juin. La seule victoire de cette série remonte à mars, avec un succès convaincant 4-1 contre le Chili. Les All Whites ont concédé des revers contre l'Angleterre (0-1), Haïti (0-4) et la Finlande (0-2) sur cette période, totalisant sept buts marqués pour neuf encaissés.

L'Égypte affiche deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Les Pharaons ont tenu tête à la Belgique lors de leur entrée en lice (1-1) le 15 juin, après avoir battu la Russie 1-0 fin mai et écrasé l'Arabie saoudite 4-0 en mars. Une défaite 1-2 face au Brésil le 6 juin et un nul 0-0 contre l'Espagne complètent ce bilan. L'Égypte a inscrit six buts et n'en a concédé que trois sur cette période.

NZL Dernier match EGY 0 0 Nul 1 Égypte 1 - 0 Nouvelle-Zélande 0 Buts marqués 1 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 0/1

La seule confrontation répertoriée entre ces deux sélections s'est tenue le 22 mars 2024, lors d'un match amical remporté par l'Égypte sur le score d'un but à zéro face à la Nouvelle-Zélande. Les données disponibles ne font état d'aucune autre rencontre entre les deux nations.

Au classement du Groupe G, la Nouvelle-Zélande occupe la première place tandis que l'Égypte pointe à la quatrième position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.