Premier League - Premier League St James' Park

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Ce match de Premier League entre Newcastle et West Ham est diffusé en France sur Canal+ Foot, accessible via l'offre myCANAL. Retrouvez ci-dessous les options pour regarder le match en direct à la télévision ou en live stream.

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Comment regarder Newcastle contre West Ham avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

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Newcastle vs West Ham : heure du coup d'envoi

Premier League - Premier League St James' Park

Le match d'aujourd'hui entre Newcastle et West Ham débutera à 17 mai 2026, 18:30.





Du côté de Newcastle, plusieurs joueurs sont absents à l'approche de ce match. Valentino Livramento, Lewis Miley, Fabian Schär et Emil Krafth sont tous indisponibles sur blessure. Aucune suspension n'est à signaler. Le onze probable alignerait Nick Pope dans les buts, avec une défense composée de Malachi Thiaw, Lewis Hall, Dan Burn et Sven Botman, et un milieu articulé autour de Bruno Guimarães, Nick Woltemade, Jacob Ramsey et Sandro Tonali, avec Harvey Barnes et William Osula en attaque.

Pour West Ham, Lukasz Fabianski et Adama Traore sont forfaits sur blessure, et aucun joueur n'est suspendu. Le onze probable verrait Mads Hermansen dans les buts, Axel Disasi, Konstantinos Mavropanos, Iliman Diouf et Aaron Wan-Bissaka en défense, Tomas Soucek et Mateus Fernandes au milieu, avec Crysencio Summerville, Jarrod Bowen, Pablo et Víctor Castellanos plus offensifs. Des mises à jour seront apportées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

Newcastle aborde ce match avec un bilan mitigé sur les cinq dernières journées : une victoire, un nul et trois défaites. La victoire 3-1 contre Brighton début mai reste la performance la plus aboutie de cette série, mais les Magpies ont enchaîné deux revers consécutifs contre Arsenal et Bournemouth avant de ne pas faire mieux qu'un partage contre Nottingham Forest. L'équipe a montré des difficultés à conserver ses acquis défensifs sur cette période.

West Ham présente un bilan légèrement plus équilibré avec deux victoires, un nul et deux défaites sur leurs cinq derniers matches. La large victoire 4-0 contre Wolverhampton fin avril avait semblé relancer les Hammers, mais les deux défaites suivantes contre Brentford (3-0) et Arsenal ont replacé le club dans une position délicate. L'équipe a inscrit six buts sur cette période tout en en concédant cinq.





La confrontation la plus récente entre les deux équipes a tourné à l'avantage de West Ham, qui s'était imposé 3-1 à domicile en novembre 2025. Ce résultat avait effacé le souvenir d'une défaite 0-1 sur la même pelouse en mars 2025. En regardant l'ensemble des cinq dernières rencontres entre les deux clubs, le bilan est globalement serré, avec des victoires partagées et des matches souvent animés, comme en témoigne le 4-3 enregistré à St James' Park en mars 2024. Les deux équipes se sont également neutralisées 2-2 en octobre 2023, signe que ces duels restent imprévisibles.





Au classement de la Premier League, Newcastle occupe la treizième place, une position qui reflète une saison sans relief particulier. West Ham, de son côté, pointe à la dix-huitième place, en pleine zone de relégation, ce qui donne à ce déplacement à St James' Park une dimension cruciale pour les Hammers.





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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

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