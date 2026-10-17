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Newcastle vs Aston Villa: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Newcastle vs Aston Villa
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Comment regarder le match de Premier League entre Newcastle et Aston Villa, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Premier League - Journée 7
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Comment regarder Newcastle contre Aston Villa avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Newcastle vs Aston Villa : heure du coup d'envoi

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Premier League - Journée 7
St James' Park

Le match d'aujourd'hui entre Newcastle et Aston Villa débutera à 17 oct. 2026, 18:30.

Newcastle vs Aston Villa Équipes probables

4-2-3-1
Newcastle crest
Newcastle
NEW
page.match.formation.title
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
L. HornicekL. HornicekL. HallL. HallA. DedicA. DedicM. ThiawM. ThiawS. BotmanS. BotmanJ. MurphyJ. MurphyH. BarnesH. BarnesY. WissaY. WissaN. GonzalezN. GonzalezL. MileyL. MileyM. Fernandez-PardoM. Fernandez-PardoZ. SuzukiZ. SuzukiM. CashM. CashA. Wan-BissakaA. Wan-BissakaT. MingsT. MingsVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfE. BuendiaE. BuendiaB. KamaraB. KamaraJ. ManzambiJ. ManzambiJ. GomesJ. GomesI. MbayeI. MbayeN. JacksonN. Jackson
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Newcastle

Onze de départ

Aston Villa

Entraineur

  • M. Jaissle
  • U. Emery

Du côté de Newcastle, Matthias Jaissle devra composer sans Anthony Elanga, Ewen Jaouen, Jacob Ramsey, Bazoumana Touré et Valentino Livramento, tous blessés. Le onze probable alignerait Lukas Hornicek dans les buts, avec Lewis Hall, Malick Thiaw, Sven Botman et Lewis Miley en défense, Harvey Barnes, Jacob Murphy, Joseph Willock, Yoane Wissa et Nico Gonzalez au milieu, et Matias Fernandez-Pardo en attaque. Aucune suspension n'est à signaler dans les rangs des Magpies.

Pour Aston Villa, Unai Emery devra se passer d'Amadou Onana, Ian Maatsen, Modou Keba Cisse, Brian Madjo, George Hemmings et Matteo Ruggeri, tous forfaits sur blessure. Le onze probable verrait Zion Suzuki dans les buts, avec Matty Cash, Aaron Wan-Bissaka, Tyrone Mings et Victor Nilsson Lindelöf en défense, Johan Manzambi, Boubacar Kamara, Emiliano Buendia, Joao Gomes et John McGinn au milieu, et Nicolas Jackson en pointe. Aucune suspension n'est à déplorer non plus du côté des Villans.

NEW

NEW - Forme

BOU
N2-2
MIL
V0-1
LEE
D4-1
HUL
V2-1
COV
D4-1
But marqué (encaissé)
7/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
AVL

AVL - Forme

COV
V1-3
TOT
V2-3
SEV
V1-3
BRE
N2-2
FB
V6-0
But marqué (encaissé)
17/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Newcastle affiche un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La rencontre la plus récente s'est soldée par une défaite 4-1 contre Coventry en Premier League le 12 octobre. Les Magpies ont également concédé 4-1 contre Leeds et perdu leur régularité en championnat, même si une victoire 2-1 contre Hull et un succès en Carabao Cup face à Millwall (0-1) viennent nuancer le tableau. Sur ces cinq rencontres, Newcastle a inscrit 7 buts et en a concédé 12.

Aston Villa présente un bilan de trois victoires et un nul sur ses cinq derniers matchs. La victoire 6-0 contre Fenerbahce en Ligue des Champions le 14 octobre constitue le résultat le plus marquant de cette série. Les Villans ont également battu Tottenham 3-2 en Premier League et Coventry 3-1 en Carabao Cup, pour un total de 15 buts inscrits et 4 encaissés sur cette période.

Face à face

NewcastleNulAston Villa
2
1
2
FA Cup
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Newcastle badge
Newcastle
NEW
3
FDM
Premier League
Newcastle badge
Newcastle
NEW
0
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Aston Villa
AVL
2
FDM
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
Newcastle badge
Newcastle
NEW
0
FDM
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
4
Newcastle badge
Newcastle
NEW
1
FDM
Premier League
Newcastle badge
Newcastle
NEW
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FDM
7Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 14 février 2026, en FA Cup : Newcastle s'était imposé 3-1 à Villa Park. En Premier League, Newcastle avait été battu 0-2 à domicile par Aston Villa le 25 janvier 2026. Sur les cinq dernières rencontres recensées, Aston Villa compte deux victoires, Newcastle deux victoires également, et un match nul (0-0 en août 2025).

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
6600165+1118
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
V
D
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
V
V
V
N
D
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
N
V
N
N
N
5
EvertonEvertonEVE
624085+310
N
V
N
N
N
6
ChelseaChelseaCHE
63121513+210
V
D
N
D
V
7
LeedsLeedsLEE
623185+39
D
N
V
N
N
8
HullHullHUL
623186+29
N
D
N
N
V
9
LiverpoolLiverpoolLIV
62317709
D
V
N
V
N
10
IpswichIpswichIPS
6303912-39
V
D
V
D
D
11
NewcastleNewcastleNEW
62221013-38
D
V
D
N
V
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
V
N
D
V
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
N
N
D
N
V
14
CoventryCoventryCOV
6204511-66
V
V
D
D
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
D
D
V
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
N
V
D
N
D
17
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
D
D
D
N
V
18
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
D
D
N
N
N
19
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
N
D
N
N
D
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
D
N
N
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

En Premier League, Newcastle occupe la 11e place tandis qu'Aston Villa est 16e. Les deux équipes se retrouvent dans la partie médiane du classement, ce qui donne à ce match une dimension importante pour la suite de leur saison respective.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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