A quelle heure commence le jeu ?

Premier League - Journée 7 17 oct. 2026 - 12:30 St James' Park

Les options de diffusion TV et de live stream pour ce match sont listées ci-dessous.

Comment regarder Newcastle contre Aston Villa avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Newcastle vs Aston Villa : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 7 17 oct. 2026 - 12:30 St James' Park

Le match d'aujourd'hui entre Newcastle et Aston Villa débutera à 17 oct. 2026, 18:30.

Du côté de Newcastle, Matthias Jaissle devra composer sans Anthony Elanga, Ewen Jaouen, Jacob Ramsey, Bazoumana Touré et Valentino Livramento, tous blessés. Le onze probable alignerait Lukas Hornicek dans les buts, avec Lewis Hall, Malick Thiaw, Sven Botman et Lewis Miley en défense, Harvey Barnes, Jacob Murphy, Joseph Willock, Yoane Wissa et Nico Gonzalez au milieu, et Matias Fernandez-Pardo en attaque. Aucune suspension n'est à signaler dans les rangs des Magpies.

Pour Aston Villa, Unai Emery devra se passer d'Amadou Onana, Ian Maatsen, Modou Keba Cisse, Brian Madjo, George Hemmings et Matteo Ruggeri, tous forfaits sur blessure. Le onze probable verrait Zion Suzuki dans les buts, avec Matty Cash, Aaron Wan-Bissaka, Tyrone Mings et Victor Nilsson Lindelöf en défense, Johan Manzambi, Boubacar Kamara, Emiliano Buendia, Joao Gomes et John McGinn au milieu, et Nicolas Jackson en pointe. Aucune suspension n'est à déplorer non plus du côté des Villans.

Newcastle affiche un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La rencontre la plus récente s'est soldée par une défaite 4-1 contre Coventry en Premier League le 12 octobre. Les Magpies ont également concédé 4-1 contre Leeds et perdu leur régularité en championnat, même si une victoire 2-1 contre Hull et un succès en Carabao Cup face à Millwall (0-1) viennent nuancer le tableau. Sur ces cinq rencontres, Newcastle a inscrit 7 buts et en a concédé 12.

Aston Villa présente un bilan de trois victoires et un nul sur ses cinq derniers matchs. La victoire 6-0 contre Fenerbahce en Ligue des Champions le 14 octobre constitue le résultat le plus marquant de cette série. Les Villans ont également battu Tottenham 3-2 en Premier League et Coventry 3-1 en Carabao Cup, pour un total de 15 buts inscrits et 4 encaissés sur cette période.

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 14 février 2026, en FA Cup : Newcastle s'était imposé 3-1 à Villa Park. En Premier League, Newcastle avait été battu 0-2 à domicile par Aston Villa le 25 janvier 2026. Sur les cinq dernières rencontres recensées, Aston Villa compte deux victoires, Newcastle deux victoires également, et un match nul (0-0 en août 2025).

En Premier League, Newcastle occupe la 11e place tandis qu'Aston Villa est 16e. Les deux équipes se retrouvent dans la partie médiane du classement, ce qui donne à ce match une dimension importante pour la suite de leur saison respective.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.