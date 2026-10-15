A quelle heure commence le jeu ?

Ligue Europa - Journée 2 15 oct. 2026 - 15:00 Stadion De Goffert

Le match NEC Nimègue vs Levski Sofia est diffusé en direct sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL. Les options de diffusion sont listées ci-dessous.

Comment regarder NEC Nimégue contre Levski avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

NEC Nimégue vs Levski : heure du coup d'envoi

Ligue Europa - Journée 2 15 oct. 2026 - 15:00 Stadion De Goffert

Le match d'aujourd'hui entre NEC Nimégue et Levski débutera à 15 oct. 2026, 21:00.

Dick Schreuder est à la tête de NEC Nimègue pour cette rencontre de Ligue Europa. Aucune blessure ni suspension n'a été signalée du côté des Nimèguois, et la composition de l'équipe sera précisée à l'approche du coup d'envoi.

Julio Velazquez dirige Levski Sofia pour ce déplacement aux Pays-Bas. Aucune information concernant des absences ou des suspensions n'est disponible pour l'instant du côté des Bulgares, et des mises à jour sont attendues avant le match.

NEC Nimègue affiche un bilan de zéro victoire, deux nuls et trois défaites sur ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Leur dernier match s'est soldé par un nul 1-1 face à Ajax en Eredivisie. La plus lourde défaite de cette série reste la correction 5-0 infligée par la Juventus en Ligue Europa. Sur ces cinq matchs, NEC a inscrit quatre buts et en a encaissé douze.

Levski Sofia présente un bilan plus équilibré avec deux victoires, un nul et deux défaites sur leurs cinq derniers matchs. Les Bulgares ont conclu leur série par un succès 2-0 à l'extérieur contre Cherno More Varna. Ils avaient auparavant perdu 1-0 face à Salzbourg en Ligue Europa. Au total, Levski a marqué cinq buts et en a concédé six sur cette période.

Aucune donnée de confrontation directe n'est disponible pour des rencontres précédentes entre NEC Nimègue et Levski Sofia.

En Ligue Europa, NEC Nimègue occupe la 36e place du classement général, tandis que Levski Sofia est 25e. Les deux équipes se trouvent en dehors des positions qualificatives pour la phase suivante.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.