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NEC Nimégue vs Levski: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

NEC Nimégue vs Levski
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Comment regarder le match de Ligue Europa entre NEC Nimégue et Levski, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Le match NEC Nimègue vs Levski Sofia est diffusé en direct sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL. Les options de diffusion sont listées ci-dessous.

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Comment regarder NEC Nimégue contre Levski avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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NEC Nimégue vs Levski : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre NEC Nimégue et Levski débutera à 15 oct. 2026, 21:00.

NEC Nimégue vs Levski Équipes probables

Entraineur

  • D. Schreuder

Dick Schreuder est à la tête de NEC Nimègue pour cette rencontre de Ligue Europa. Aucune blessure ni suspension n'a été signalée du côté des Nimèguois, et la composition de l'équipe sera précisée à l'approche du coup d'envoi.

Julio Velazquez dirige Levski Sofia pour ce déplacement aux Pays-Bas. Aucune information concernant des absences ou des suspensions n'est disponible pour l'instant du côté des Bulgares, et des mises à jour sont attendues avant le match.

NEC

NEC - Forme

EXC
N2-2
CAM
D3-0
JUV
D5-0
GAE
N1-1
AJX
N1-1
But marqué (encaissé)
4/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
LES

LES - Forme

C48
V1-0
CSS
D2-4
BOV
N0-0
SAL
D0-1
CMV
V0-2
But marqué (encaissé)
5/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

NEC Nimègue affiche un bilan de zéro victoire, deux nuls et trois défaites sur ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Leur dernier match s'est soldé par un nul 1-1 face à Ajax en Eredivisie. La plus lourde défaite de cette série reste la correction 5-0 infligée par la Juventus en Ligue Europa. Sur ces cinq matchs, NEC a inscrit quatre buts et en a encaissé douze.

Levski Sofia présente un bilan plus équilibré avec deux victoires, un nul et deux défaites sur leurs cinq derniers matchs. Les Bulgares ont conclu leur série par un succès 2-0 à l'extérieur contre Cherno More Varna. Ils avaient auparavant perdu 1-0 face à Salzbourg en Ligue Europa. Au total, Levski a marqué cinq buts et en a concédé six sur cette période.

Aucune donnée de confrontation directe n'est disponible pour des rencontres précédentes entre NEC Nimègue et Levski Sofia.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Juventus FCJuventus FCJUV
110050+53
V
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
V
3
Sparta PragueSparta PragueSPP
110041+33
V
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
V
5
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
110030+33
V
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
V
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
V
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
V
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
V
10
LyonLyonOL
110021+13
V
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
V
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
V
13
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
110021+13
V
14
SalzburgSalzburgSAL
110010+13
V
15
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
110010+13
V
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
V
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
N
17
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
N
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
N
17
RennesRennesREN
10100001
N
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
D
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
D
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
D
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
D
25
AlkmaarAlkmaarAZ
100101-10
D
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
D
25
LevskiLevskiLES
100101-10
D
28
CelticCelticCEL
100113-20
D
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
D
29
Milan ACMilan ACMIL
100102-20
D
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
100102-20
D
32
MarseilleMarseilleOM
100114-30
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
D
34
PlzenPlzenVPL
100103-30
D
35
Lech PoznanLech PoznanLCH
100104-40
D
36
NEC NimégueNEC NimégueNEC
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue Europa, NEC Nimègue occupe la 36e place du classement général, tandis que Levski Sofia est 25e. Les deux équipes se trouvent en dehors des positions qualificatives pour la phase suivante.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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