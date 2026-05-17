Ligue 1 - Ligue 1 Stade de la Beaujoire

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Les options pour regarder Nantes - Toulouse en direct à la télévision et en streaming sont disponibles ci-dessous. Le match est diffusé en France sur plusieurs plateformes, avec des offres adaptées selon votre situation.

Si vous êtes en déplacement à l'étranger et souhaitez accéder aux services habituels, l'utilisation d'un VPN vous permet de vous connecter depuis une adresse IP française et de retrouver vos abonnements comme si vous étiez en France.

Comment regarder Nantes contre Toulouse avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Nantes vs Toulouse : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Ligue 1 Stade de la Beaujoire

Le match d'aujourd'hui entre Nantes et Toulouse débutera à 17 mai 2026, 21:00.





Du côté nantais, plusieurs absences perturbent la préparation. T. Tati, A. Sylla, F. Coquelin et U. Radakovic sont tous indisponibles sur blessure. Le onze probable alignerait A. Lopes dans les buts, une défense composée de N. Cozza, S. Doucoure, C. Awaziem et F. Guilbert, un milieu avec J. Lepenant, I. Sissoko et M. Kaba, et un trio offensif formé de M. Acapandie, I. Ganago et M. Abline.

Toulouse devra se passer de F. Magri, blessé, tandis qu'A. Doennum est suspendu. Le onze probable côté toulousain verrait G. Restes dans les cages, une défense à quatre avec C. Cresswell, M. McKenzie, R. Nicolaisen et D. Methalie, un milieu à trois avec W. Kamanzi, C. Casseres Jr. et A. Vossah, et un secteur offensif composé de J. Russell-Rowe, Y. Gboho et S. Hidalgo. Des mises à jour seront ajoutées si nécessaire à l'approche du coup d'envoi.

Nantes présente un bilan de une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matchs. La défaite 1-0 contre Lens lors de la dernière journée est venue ternir une séquence déjà fragile, même si la victoire 3-0 face à Marseille début mai avait temporairement redonné de l'allant. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, les Canaris ont marqué six buts et en ont encaissé sept, un équilibre précaire qui traduit les difficultés actuelles du groupe.

Toulouse affiche un bilan plus solide avec deux victoires, un nul et deux défaites sur les cinq derniers matchs. Les Violets ont remporté leurs deux dernières rencontres de Ligue 1, dont un succès 2-1 à Lyon le 10 mai. Sur la période, Toulouse a inscrit huit buts et en a concédé dix, avec une défaite 4-1 en Coupe de France contre Lens qui nuance légèrement le tableau d'ensemble.





La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 27 septembre 2025, quand Toulouse avait accueilli Nantes au Stadium et que les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul 2-2 en Ligue 1. Sur les cinq dernières confrontations directes, Toulouse compte deux victoires contre une pour Nantes, les deux autres matchs s'étant terminés sur des scores nuls et vierges. Nantes avait décroché sa dernière victoire dans cette série le 11 février 2024, en s'imposant 2-1 à Toulouse.





En Ligue 1, Nantes occupe la 17e place du classement, synonyme de relégation, tandis que Toulouse se trouve en milieu de tableau à la 10e position. L'écart entre les deux équipes illustre bien les enjeux asymétriques de cette rencontre.





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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.