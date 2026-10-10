A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 1 - Journée 6 10 oct. 2026 - 14:45 Stade Louis II, Monaco

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Comment regarder Monaco contre Toulouse avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Monaco vs Toulouse : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 6 10 oct. 2026 - 14:45 Stade Louis II, Monaco

Le match d'aujourd'hui entre Monaco et Toulouse débutera à 10 oct. 2026, 20:45.

Du côté de Monaco, Filipe Luis devrait aligner Lukas Hradecky dans les buts, avec une défense composée de Sadibou Sane, Eric Dier, Vanderson et Flavio Nazinho. Le milieu de terrain devrait être animé par Ilane Toure, Mathys Detourbet et Lamine Camara, avec Matthis Abline, Ansu Fati et Folarin Balogun en attaque. Mamadou Coulibaly et Mika Biereth sont blessés et forfaits, tandis que Paris Brunner est suspendu.

Pour Toulouse, Jens Berthel Askou devrait s'appuyer sur Guillaume Restes dans les buts, avec Christ Tape, Mark McKenzie, Ismail Diallo et Seny Koumbassa en défense. Alexis Vossah, Thomas Joergensen et Cristian Casseres Jr. devraient composer le milieu, avec Ilyas Azizi, Santiago Hidalgo et Casper Tengstedt en attaque. Rasmus Nicolaisen est indisponible sur blessure. Aucune suspension n'est signalée côté toulousain.

Monaco présente un bilan de quatre victoires et un nul sur leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur dernier résultat en date est un nul 1-1 contre Strasbourg en Ligue 1, mais ils avaient auparavant battu le Paris Saint-Germain 2-1 à l'extérieur et Marseille 2-0. Les Monégasques ont inscrit sept buts et n'en ont concédé que trois sur cette série en Ligue 1.

Toulouse affiche un bilan plus mitigé avec une victoire, deux nuls et deux défaites lors de leurs cinq dernières sorties. Leur match le plus récent s'est soldé par un nul 2-2 contre Lorient, et ils ont perdu trois de leurs quatre dernières rencontres compétitives. Les Violets ont marqué cinq buts tout en en encaissant sept sur cette période.

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte au 25 avril 2026, lorsque Toulouse et Monaco se sont quittés sur un nul 2-2 en Ligue 1. Sur les cinq derniers affrontements, Monaco domine avec trois victoires contre une pour Toulouse, avec également un match nul. Les Monégasques ont notamment battu Toulouse 1-0 à domicile en octobre 2025 et 2-0 en décembre 2024.

En Ligue 1, Monaco occupe la première place du classement, ce qui en fait le leader incontesté du championnat. Toulouse, 14e, lutte pour s'éloigner des places difficiles du bas de tableau, rendant ce déplacement à Monaco d'autant plus crucial pour les Violets.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.