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Monaco vs Lille: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Monaco vs Lille
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Lille
Ligue 1

Comment regarder le match de Ligue 1 entre Monaco et Lille, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

FranceDAZN
CanadaFubo

A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue 1 - Journée 8
Stade Louis II, Monaco
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Monaco - Lille est diffusé en direct sur DAZN et Molotov. Les options de streaming live sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder Monaco contre Lille avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Monaco vs Lille : heure du coup d'envoi

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Ligue 1 - Journée 8
Stade Louis II, Monaco

Le match d'aujourd'hui entre Monaco et Lille débutera à 25 oct. 2026, 15:00.

Monaco vs Lille Équipes probables

4-2-3-1
Monaco crest
Monaco
ASM
page.match.formation.title
Lille crest
Lille
LIL
4-2-3-1
L. HradeckyL. HradeckyM. SalisuM. SalisuF. NazinhoF. NazinhoVandersonVandersonS. SaneS. SaneD. ZakariaD. ZakariaA. FatiA. FatiT. MinaminoT. MinaminoA. GolovinA. GolovinL. CamaraL. CamaraP. BrunnerP. BrunnerB. OzerB. OzerA. RibeiroA. RibeiroN. NgoyN. Ngoyteam-logoM. GoffiR. PerraudR. PerraudN. BentalebN. BentalebD. BakwaD. BakwaBenjamin AndréBenjamin AndréE. MbappeE. MbappeH. HaraldssonH. HaraldssonO. GiroudO. Giroud
Lille crest
Lille
LIL
4-2-3-1
Monaco

Onze de départ

Lille

Entraineur

  • Luis
  • D. Ancelotti

Du côté de Monaco, Filipe Luis devrait aligner un onze avec Lukas Hradecky dans les buts, une défense composée de Mohammed Salisu, Flavio Nazinho, Vanderson et Sadibou Sane, et un milieu articulé autour de Denis Zakaria et Lamine Camara. Ansu Fati, Takumi Minamino et Aleksandr Golovin sont attendus en soutien de Paris Brunner en pointe. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans le groupe monégasque à ce stade.

Pour Lille, Davide Ancelotti devra se passer d'Ayase Ueda, Hamza Igamane et Tiago Santos, tous trois indisponibles sur blessure. Le onze probable voit Berke Ozer gardien, une défense avec Alexsandro Ribeiro, Nathan Ngoy, Maxima Goffi et Romain Perraud, et un milieu composé de Nabil Bentaleb, Benjamin André et Ethan Mbappe. Dilane Bakwa, Hakon Arnar Haraldsson et Olivier Giroud devraient former le trio offensif. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

ASM

ASM - Forme

PIS
V2-0
TFC
N2-2
CSS
V1-2
FCL
D1-0
SCF
V3-0
But marqué (encaissé)
9/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
LIL

LIL - Forme

ZUL
V2-1
LEH
V1-0
ARS
D3-0
B29
N1-1
GAL
D2-4
But marqué (encaissé)
6/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Monaco affiche un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent est une victoire 3-0 contre Fribourg en Ligue Conférence, après une défaite 1-0 à domicile contre Lorient en Ligue 1. Les Monégasques ont inscrit neuf buts et en ont concédé cinq sur cette séquence, avec notamment un succès 1-2 contre le CSKA Sofia en Coupe d'Europe.

Lille présente quant à eux un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur leurs cinq dernières rencontres. Le match le plus récent s'est soldé par une lourde défaite 2-4 contre Galatasaray en Ligue des champions, après un nul 1-1 contre Brest en Ligue 1. Les Dogues ont marqué sept buts et en ont encaissé huit sur cette période, avec une victoire 1-0 contre Le Havre comme point positif récent.

Face à face

MonacoNulLille
1
1
3
Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
0
Lille badge
Lille
LIL
1
FDM
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
1
Monaco badge
Monaco
ASM
0
FDM
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
2
Monaco badge
Monaco
ASM
1
FDM
Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
0
Lille badge
Lille
LIL
0
FDM
Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
1
Lille badge
Lille
LIL
0
FDM
2Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué1/5

Les deux clubs se sont affrontés à cinq reprises en Ligue 1 lors de récentes saisons, avec un bilan légèrement favorable à Lille. La dernière rencontre, disputée au Stade Louis II en mai 2026, s'est conclue sur une victoire lilloise 0-1. Sur l'ensemble de la série, Lille l'emporte trois fois contre une seule victoire pour Monaco, avec un match nul au Stade Louis II en octobre 2024 qui rappelle que ces duels sont souvent serrés et indécis.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
LyonLyonOL
7421135+814
V
D
V
N
V
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
V
V
V
V
D
3
LilleLilleLIL
7421105+514
N
V
D
V
V
4
Paris FCParis FCPAR
8422139+414
D
V
D
V
N
5
MonacoMonacoASM
7421106+414
D
N
V
N
V
6
LensLensRCL
84131612+413
V
V
V
D
N
7
RennesRennesREN
74121514+113
D
V
D
V
V
8
LorientLorientFCL
732276+111
V
V
D
N
V
9
NiceNiceNCE
8323810-211
V
D
V
V
D
10
MarseilleMarseilleOM
73041410+49
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
82331412+29
D
N
V
D
D
12
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
V
N
V
N
D
13
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
73041117-69
V
D
V
V
D
14
StrasbourgStrasbourgSTR
72141215-37
D
D
D
N
V
15
AngersAngersSCO
7214915-67
D
D
V
N
D
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
D
D
V
N
N
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
D
D
D
D
D
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
D
D
D
N
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 1, Lille occupe la troisième place et Monaco la cinquième, ce qui signifie que les deux équipes sont dans le peloton de tête et qu'un succès ce soir permettrait à l'un ou l'autre de consolider, voire d'améliorer, sa position dans la course aux premières places du championnat.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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