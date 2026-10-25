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A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 1 - Journée 8 25 oct. 2026 - 10:00 Stade Louis II, Monaco

Monaco - Lille est diffusé en direct sur DAZN et Molotov. Les options de streaming live sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Monaco contre Lille avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Monaco vs Lille : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 8 25 oct. 2026 - 10:00 Stade Louis II, Monaco

Le match d'aujourd'hui entre Monaco et Lille débutera à 25 oct. 2026, 15:00.

Du côté de Monaco, Filipe Luis devrait aligner un onze avec Lukas Hradecky dans les buts, une défense composée de Mohammed Salisu, Flavio Nazinho, Vanderson et Sadibou Sane, et un milieu articulé autour de Denis Zakaria et Lamine Camara. Ansu Fati, Takumi Minamino et Aleksandr Golovin sont attendus en soutien de Paris Brunner en pointe. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans le groupe monégasque à ce stade.

Pour Lille, Davide Ancelotti devra se passer d'Ayase Ueda, Hamza Igamane et Tiago Santos, tous trois indisponibles sur blessure. Le onze probable voit Berke Ozer gardien, une défense avec Alexsandro Ribeiro, Nathan Ngoy, Maxima Goffi et Romain Perraud, et un milieu composé de Nabil Bentaleb, Benjamin André et Ethan Mbappe. Dilane Bakwa, Hakon Arnar Haraldsson et Olivier Giroud devraient former le trio offensif. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

Monaco affiche un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent est une victoire 3-0 contre Fribourg en Ligue Conférence, après une défaite 1-0 à domicile contre Lorient en Ligue 1. Les Monégasques ont inscrit neuf buts et en ont concédé cinq sur cette séquence, avec notamment un succès 1-2 contre le CSKA Sofia en Coupe d'Europe.

Lille présente quant à eux un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur leurs cinq dernières rencontres. Le match le plus récent s'est soldé par une lourde défaite 2-4 contre Galatasaray en Ligue des champions, après un nul 1-1 contre Brest en Ligue 1. Les Dogues ont marqué sept buts et en ont encaissé huit sur cette période, avec une victoire 1-0 contre Le Havre comme point positif récent.

Les deux clubs se sont affrontés à cinq reprises en Ligue 1 lors de récentes saisons, avec un bilan légèrement favorable à Lille. La dernière rencontre, disputée au Stade Louis II en mai 2026, s'est conclue sur une victoire lilloise 0-1. Sur l'ensemble de la série, Lille l'emporte trois fois contre une seule victoire pour Monaco, avec un match nul au Stade Louis II en octobre 2024 qui rappelle que ces duels sont souvent serrés et indécis.

En Ligue 1, Lille occupe la troisième place et Monaco la cinquième, ce qui signifie que les deux équipes sont dans le peloton de tête et qu'un succès ce soir permettrait à l'un ou l'autre de consolider, voire d'améliorer, sa position dans la course aux premières places du championnat.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.