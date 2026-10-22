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MIK CM Celje vs Salzburg: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

MIK CM Celje vs Salzburg
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Salzburg
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Comment regarder le match de Ligue Europa entre MIK CM Celje et Salzburg, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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A quelle heure commence le jeu ?

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Le match MIK CM Celje vs Salzburg est diffusé en direct sur CANAL+ Live. Vous pouvez accéder au live stream via le lien ci-dessous.

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Comment regarder MIK CM Celje contre Salzburg avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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MIK CM Celje vs Salzburg : heure du coup d'envoi

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Ligue Europa - Journée 3
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Le match d'aujourd'hui entre MIK CM Celje et Salzburg débutera à 22 oct. 2026, 21:00.

MIK CM Celje vs Salzburg Équipes probables

Entraineur

  • Zoran Zejlkovic

Du côté de MIK CM Celje, l'entraîneur Zoran Zejlkovic n'a pas communiqué de composition probable. Aucune information sur les blessés ou les suspensions n'est disponible pour le moment ; des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Salzburg, Danny Roehl n'a pas non plus dévoilé son onze de départ. Aucune absence confirmée n'a été signalée, et les informations sur l'effectif seront mises à jour avant le match.

CEL

CEL - Forme

B04
D2-0
MUR
N0-0
ALU
V1-0
OMO
D0-3
MAR
N0-0
But marqué (encaissé)
1/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
0/5
SAL

SAL - Forme

SGR
V3-0
BWL
D1-2
GAK
N0-0
MIL
D0-4
ALT
V3-0
But marqué (encaissé)
7/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

MIK CM Celje présente un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent est un nul 0-0 contre Maribor en Prva Liga, après une défaite 0-3 contre Omonia Nicosia en Ligue Europa. Leur seule victoire sur cette période est un succès 1-0 contre Aluminij. Sur ces cinq rencontres, Celje n'a marqué qu'un but et en a encaissé six.

Salzburg affiche deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Leur dernier résultat est une victoire convaincante 3-0 contre Altach en Bundesliga autrichienne, mais ils ont subi une lourde défaite 0-4 contre l'AC Milan en Ligue Europa lors de la journée précédente. Les Autrichiens ont également battu le Sturm Graz 3-0 plus tôt dans la période. Sur ces cinq rencontres, Salzburg a inscrit sept buts et en a concédé six.

Aucune donnée sur les confrontations directes entre MIK CM Celje et Salzburg n'est disponible dans nos archives. Ce match constitue donc une première rencontre entre les deux clubs, du moins selon les données répertoriées.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Juventus FCJuventus FCJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
N
V
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
N
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
N
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
V
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
Milan ACMilan ACMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AlkmaarAlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
N
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
N
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
N
24
LevskiLevskiLES
201112-11
N
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
N
27
NEC NimégueNEC NimégueNEC
201116-51
N
D
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
MarseilleMarseilleOM
200215-40
D
D
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue Europa, Celje occupe la 35e place, une position qui les place parmi les équipes les plus menacées d'élimination. Salzburg, 21e, est dans une situation moins critique mais reste sous pression pour accrocher une qualification aux tours suivants.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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