A quelle heure commence le jeu ?

Ligue Europa - Journée 3 22 oct. 2026 - 15:00 Stadion Z'dezele

Le match MIK CM Celje vs Salzburg est diffusé en direct sur CANAL+ Live. Vous pouvez accéder au live stream via le lien ci-dessous.

Comment regarder MIK CM Celje contre Salzburg avec un VPN

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MIK CM Celje vs Salzburg : heure du coup d'envoi

Ligue Europa - Journée 3 22 oct. 2026 - 15:00 Stadion Z'dezele

Le match d'aujourd'hui entre MIK CM Celje et Salzburg débutera à 22 oct. 2026, 21:00.

Du côté de MIK CM Celje, l'entraîneur Zoran Zejlkovic n'a pas communiqué de composition probable. Aucune information sur les blessés ou les suspensions n'est disponible pour le moment ; des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Salzburg, Danny Roehl n'a pas non plus dévoilé son onze de départ. Aucune absence confirmée n'a été signalée, et les informations sur l'effectif seront mises à jour avant le match.

MIK CM Celje présente un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent est un nul 0-0 contre Maribor en Prva Liga, après une défaite 0-3 contre Omonia Nicosia en Ligue Europa. Leur seule victoire sur cette période est un succès 1-0 contre Aluminij. Sur ces cinq rencontres, Celje n'a marqué qu'un but et en a encaissé six.

Salzburg affiche deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Leur dernier résultat est une victoire convaincante 3-0 contre Altach en Bundesliga autrichienne, mais ils ont subi une lourde défaite 0-4 contre l'AC Milan en Ligue Europa lors de la journée précédente. Les Autrichiens ont également battu le Sturm Graz 3-0 plus tôt dans la période. Sur ces cinq rencontres, Salzburg a inscrit sept buts et en a concédé six.

Aucune donnée sur les confrontations directes entre MIK CM Celje et Salzburg n'est disponible dans nos archives. Ce match constitue donc une première rencontre entre les deux clubs, du moins selon les données répertoriées.

En Ligue Europa, Celje occupe la 35e place, une position qui les place parmi les équipes les plus menacées d'élimination. Salzburg, 21e, est dans une situation moins critique mais reste sous pression pour accrocher une qualification aux tours suivants.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.