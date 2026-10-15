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Marseille vs Olympiakos Pirée: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Marseille vs Olympiakos Pirée
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Comment regarder le match de Ligue Europa entre Marseille et Olympiakos Pirée, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Marseille vs Olympiakos est diffusé en direct sur Canal+ et CANAL+ Live. Vous pouvez vous abonner ou accéder au match via le lien officiel Canal+ pour ne rien manquer du coup d'envoi.

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Comment regarder Marseille contre Olympiakos Pirée avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Marseille vs Olympiakos Pirée : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Marseille et Olympiakos Pirée débutera à 15 oct. 2026, 21:00.

Marseille vs Olympiakos Pirée Équipes probables

Entraineur

  • B. Genesio

Du côté de Marseille, Bruno Genesio n'a communiqué aucune information sur les blessés ou les suspensions à ce stade. La composition probable n'a pas encore été dévoilée, et des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Pour l'Olympiakos, le staff d'Imanol Alguacil n'a pas non plus transmis de liste de blessés ou de joueurs suspendus. La composition de l'équipe grecque sera confirmée ultérieurement.

OM

OM - Forme

PAR
D2-3
REN
D1-0
BJK
D4-1
PSG
D1-2
TRO
V0-2
But marqué (encaissé)
6/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
OLY

OLY - Forme

VOL
V3-2
OFI
D0-1
JAG
V2-1
LEV
V0-1
PAO
V1-0
But marqué (encaissé)
7/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Marseille présente un bilan d'une victoire pour quatre défaites lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La seule victoire dans cette période est celle obtenue contre Troyes le 11 octobre (2-0). Auparavant, l'OM avait encaissé des défaites face à Paris Saint-Germain (1-2), Besiktas en Ligue Europa (1-4), Rennes (0-1) et Paris FC (2-3). Sur ces cinq rencontres, Marseille a inscrit neuf buts et en a concédé dix.

L'Olympiakos affiche un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Grecs ont battu Panathinaikos (1-0) et Levadiakos (1-0) en Super League, ainsi que Jagiellonia Bialystok (2-1) en Ligue Europa, et NFC Volos (3-2) en Coupe. Leur seul revers est une défaite 0-1 contre l'OFI Crète. Cette série de résultats positifs témoigne d'une équipe en confiance à l'approche du déplacement au Vélodrome.

Face à face

MarseilleNulOlympiakos Pirée
2
0
2
Ligue des Champions
Marseille badge
Marseille
OM
2
Olympiakos Pirée badge
Olympiakos Pirée
OLY
1
FDM
Ligue des Champions
Olympiakos Pirée badge
Olympiakos Pirée
OLY
1
Marseille badge
Marseille
OM
0
FDM
Ligue des Champions
Marseille badge
Marseille
OM
0
Olympiakos Pirée badge
Olympiakos Pirée
OLY
1
FDM
Ligue des Champions
Olympiakos Pirée badge
Olympiakos Pirée
OLY
0
Marseille badge
Marseille
OM
1
FDM
3Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts1/4
Les deux équipes ont marqué1/4

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 1er décembre 2020, lorsque Marseille s'était imposé 2-1 à domicile en phase de groupes de la Ligue des Champions. Sur les quatre rencontres répertoriées entre les deux équipes, chaque club compte deux victoires, toutes disputées dans le cadre de la Ligue des Champions lors des saisons 2011-12 et 2020-21. L'Olympiakos avait notamment battu l'OM 1-0 au Pirée en octobre 2020, avant que Marseille ne prenne sa revanche deux mois plus tard.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Juventus FCJuventus FCJUV
110050+53
V
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
V
3
Sparta PragueSparta PragueSPP
110041+33
V
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
V
5
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
110030+33
V
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
V
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
V
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
V
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
V
10
LyonLyonOL
110021+13
V
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
V
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
V
13
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
110021+13
V
14
SalzburgSalzburgSAL
110010+13
V
15
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
110010+13
V
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
V
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
N
17
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
N
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
N
17
RennesRennesREN
10100001
N
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
D
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
D
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
D
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
D
25
AlkmaarAlkmaarAZ
100101-10
D
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
D
25
LevskiLevskiLES
100101-10
D
28
CelticCelticCEL
100113-20
D
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
D
29
Milan ACMilan ACMIL
100102-20
D
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
100102-20
D
32
MarseilleMarseilleOM
100114-30
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
D
34
PlzenPlzenVPL
100103-30
D
35
Lech PoznanLech PoznanLCH
100104-40
D
36
NEC NimégueNEC NimégueNEC
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue Europa, Marseille occupe la 32e place, une position qui place le club hors des zones qualificatives et qui rend ce match crucial pour espérer remonter au classement. L'Olympiakos, 13e, est dans une position bien plus confortable et joue avec la marge d'une équipe déjà bien installée dans la compétition.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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