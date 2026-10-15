A quelle heure commence le jeu ?

Ligue Europa - Journée 2 15 oct. 2026 - 15:00 Stade Orange Velodrome

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Comment regarder Marseille contre Olympiakos Pirée avec un VPN

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Marseille vs Olympiakos Pirée : heure du coup d'envoi

Ligue Europa - Journée 2 15 oct. 2026 - 15:00 Stade Orange Velodrome

Le match d'aujourd'hui entre Marseille et Olympiakos Pirée débutera à 15 oct. 2026, 21:00.

Du côté de Marseille, Bruno Genesio n'a communiqué aucune information sur les blessés ou les suspensions à ce stade. La composition probable n'a pas encore été dévoilée, et des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Pour l'Olympiakos, le staff d'Imanol Alguacil n'a pas non plus transmis de liste de blessés ou de joueurs suspendus. La composition de l'équipe grecque sera confirmée ultérieurement.

Marseille présente un bilan d'une victoire pour quatre défaites lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La seule victoire dans cette période est celle obtenue contre Troyes le 11 octobre (2-0). Auparavant, l'OM avait encaissé des défaites face à Paris Saint-Germain (1-2), Besiktas en Ligue Europa (1-4), Rennes (0-1) et Paris FC (2-3). Sur ces cinq rencontres, Marseille a inscrit neuf buts et en a concédé dix.

L'Olympiakos affiche un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Grecs ont battu Panathinaikos (1-0) et Levadiakos (1-0) en Super League, ainsi que Jagiellonia Bialystok (2-1) en Ligue Europa, et NFC Volos (3-2) en Coupe. Leur seul revers est une défaite 0-1 contre l'OFI Crète. Cette série de résultats positifs témoigne d'une équipe en confiance à l'approche du déplacement au Vélodrome.

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 1er décembre 2020, lorsque Marseille s'était imposé 2-1 à domicile en phase de groupes de la Ligue des Champions. Sur les quatre rencontres répertoriées entre les deux équipes, chaque club compte deux victoires, toutes disputées dans le cadre de la Ligue des Champions lors des saisons 2011-12 et 2020-21. L'Olympiakos avait notamment battu l'OM 1-0 au Pirée en octobre 2020, avant que Marseille ne prenne sa revanche deux mois plus tard.

En Ligue Europa, Marseille occupe la 32e place, une position qui place le club hors des zones qualificatives et qui rend ce match crucial pour espérer remonter au classement. L'Olympiakos, 13e, est dans une position bien plus confortable et joue avec la marge d'une équipe déjà bien installée dans la compétition.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.