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A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 1 - Journée 8 25 oct. 2026 - 12:15 Stade Orange Velodrome

Le match Marseille vs Le Havre est diffusé en direct sur DAZN et Molotov.

Comment regarder Marseille contre Le Havre avec un VPN

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Marseille vs Le Havre : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 8 25 oct. 2026 - 12:15 Stade Orange Velodrome

Le match d'aujourd'hui entre Marseille et Le Havre débutera à 25 oct. 2026, 17:15.

Du côté de l'OM, Bruno Genesio devrait aligner un onze composé de Jeffrey De Lange dans les buts, avec Timothy Weah, CJ Egan-Riley, Emerson et Nayef Aguerd en défense. Pierre-Emile Hoejbjerg et Nouhoum Kamissoko formeront le double pivot, tandis qu'Amine Harit, Himad Abdelli et Igor Paixao évolueront derrière Amine Gouiri. Derek Cornelius est indisponible sur blessure.

Pour Le Havre, Didier Digard sera privé de plusieurs joueurs : Stephan Zagadou, Lionel Mpasi-Nzau, Timothee Pembele, Elias Jelert et Felix Mambimbi sont tous à l'infirmerie. L'équipe probable voit Gauthier Gallon garder les buts, avec une défense composée d'Ayumu Seko, Lamine N'Diaye, Ahmed Touba et Djibril Ouziad. Josh Maja et Mbwana Samatta devraient former le duo offensif.

Marseille présente un bilan de deux victoires et trois défaites sur leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. La formation de Genesio a marqué dix buts et en a concédé neuf sur cette période. Leur match le plus récent s'est soldé par une défaite 1-0 contre Sturm Graz en Ligue Europa, après une victoire 5-2 à Angers en Ligue 1. Les Phocéens ont également battu Troyes 2-0, mais se sont inclinés face au Paris Saint-Germain et à Besiktas.

Le Havre affiche pour sa part un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites lors de leurs cinq derniers matchs. Les Normands restent sur deux revers consécutifs en Ligue 1, contre Auxerre (3-1) et Lille (1-0). Leur seule victoire sur cette période est une large succès 6-1 face à Boulogne, hors championnat. Le Havre a inscrit onze buts et en a encaissé dix sur cet échantillon.

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 10 mai 2026, quand Marseille s'était imposé 1-0 au Stade Océane. Sur les cinq derniers duels, l'OM domine nettement la série : quatre victoires pour Marseille, contre une seule pour Le Havre, avec des succès marquants comme le 6-2 au Vélodrome en octobre 2025 ou le 5-1 en janvier 2025. Marseille a inscrit dix-sept buts et n'en a concédé que cinq sur l'ensemble de ces cinq rencontres.

En Ligue 1, Marseille occupe la dixième place du classement, tandis que Le Havre pointe à la dix-huitième position.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.