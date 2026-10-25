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Marseille vs Le Havre: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Marseille vs Le Havre
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Comment regarder le match de Ligue 1 entre Marseille et Le Havre, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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A quelle heure commence le jeu ?

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Le match Marseille vs Le Havre est diffusé en direct sur DAZN et Molotov.

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Comment regarder Marseille contre Le Havre avec un VPN

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Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Marseille vs Le Havre : heure du coup d'envoi

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Ligue 1 - Journée 8
Stade Orange Velodrome

Le match d'aujourd'hui entre Marseille et Le Havre débutera à 25 oct. 2026, 17:15.

Marseille vs Le Havre Équipes probables

4-2-3-1
Marseille crest
Marseille
OM
page.match.formation.title
Le Havre crest
Le Havre
LEH
4-3-3
J. De LangeJ. De LangeT. WeahT. WeahC. Egan-RileyC. Egan-RileyEmersonEmersonN. AguerdN. AguerdP. HoejbjergP. Hoejbjergteam-logoN. KamissokoA. HaritA. HaritH. AbdelliH. AbdelliI. PaixaoI. PaixaoA. GouiriA. GouiriG. GallonG. GallonA. SekoA. Sekoteam-logoL. N'DiayeA. ToubaA. Toubateam-logoD. Ouziadteam-logoS. EbonogA. RichardsonA. Richardsonteam-logoR. Ndiayeteam-logoJ. Majateam-logoS. NakamuraM. SamattaM. Samatta
Le Havre crest
Le Havre
LEH
4-2-3-1
Marseille

Onze de départ

Le Havre

Entraineur

  • B. Genesio
  • D. Digard

Du côté de l'OM, Bruno Genesio devrait aligner un onze composé de Jeffrey De Lange dans les buts, avec Timothy Weah, CJ Egan-Riley, Emerson et Nayef Aguerd en défense. Pierre-Emile Hoejbjerg et Nouhoum Kamissoko formeront le double pivot, tandis qu'Amine Harit, Himad Abdelli et Igor Paixao évolueront derrière Amine Gouiri. Derek Cornelius est indisponible sur blessure.

Pour Le Havre, Didier Digard sera privé de plusieurs joueurs : Stephan Zagadou, Lionel Mpasi-Nzau, Timothee Pembele, Elias Jelert et Felix Mambimbi sont tous à l'infirmerie. L'équipe probable voit Gauthier Gallon garder les buts, avec une défense composée d'Ayumu Seko, Lamine N'Diaye, Ahmed Touba et Djibril Ouziad. Josh Maja et Mbwana Samatta devraient former le duo offensif.

OM

OM - Forme

PSG
D1-2
TRO
V0-2
OLY
D0-1
SCO
V2-5
SGR
D1-0
But marqué (encaissé)
8/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
LEH

LEH - Forme

SCO
N0-0
TFC
D3-2
BOU
V6-1
LIL
D1-0
AJA
D1-3
But marqué (encaissé)
9/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Marseille présente un bilan de deux victoires et trois défaites sur leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. La formation de Genesio a marqué dix buts et en a concédé neuf sur cette période. Leur match le plus récent s'est soldé par une défaite 1-0 contre Sturm Graz en Ligue Europa, après une victoire 5-2 à Angers en Ligue 1. Les Phocéens ont également battu Troyes 2-0, mais se sont inclinés face au Paris Saint-Germain et à Besiktas.

Le Havre affiche pour sa part un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites lors de leurs cinq derniers matchs. Les Normands restent sur deux revers consécutifs en Ligue 1, contre Auxerre (3-1) et Lille (1-0). Leur seule victoire sur cette période est une large succès 6-1 face à Boulogne, hors championnat. Le Havre a inscrit onze buts et en a encaissé dix sur cet échantillon.

Face à face

MarseilleNulLe Havre
5
0
0
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
Marseille badge
Marseille
OM
1
FDM
Ligue 1
Marseille badge
Marseille
OM
6
Le Havre badge
Le Havre
LEH
2
FDM
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
Marseille badge
Marseille
OM
3
FDM
Ligue 1
Marseille badge
Marseille
OM
5
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
FDM
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
Marseille badge
Marseille
OM
2
FDM
17Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 10 mai 2026, quand Marseille s'était imposé 1-0 au Stade Océane. Sur les cinq derniers duels, l'OM domine nettement la série : quatre victoires pour Marseille, contre une seule pour Le Havre, avec des succès marquants comme le 6-2 au Vélodrome en octobre 2025 ou le 5-1 en janvier 2025. Marseille a inscrit dix-sept buts et n'en a concédé que cinq sur l'ensemble de ces cinq rencontres.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
LyonLyonOL
7421135+814
V
D
V
N
V
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
V
V
V
V
D
3
LilleLilleLIL
7421105+514
N
V
D
V
V
4
Paris FCParis FCPAR
8422139+414
D
V
D
V
N
5
MonacoMonacoASM
7421106+414
D
N
V
N
V
6
LensLensRCL
84131612+413
V
V
V
D
N
7
RennesRennesREN
74121514+113
D
V
D
V
V
8
LorientLorientFCL
732276+111
V
V
D
N
V
9
NiceNiceNCE
8323810-211
V
D
V
V
D
10
MarseilleMarseilleOM
73041410+49
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
82331412+29
D
N
V
D
D
12
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
V
N
V
N
D
13
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
73041117-69
V
D
V
V
D
14
StrasbourgStrasbourgSTR
72141215-37
D
D
D
N
V
15
AngersAngersSCO
7214915-67
D
D
V
N
D
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
D
D
V
N
N
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
D
D
D
D
D
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
D
D
D
N
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 1, Marseille occupe la dixième place du classement, tandis que Le Havre pointe à la dix-huitième position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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