A quelle heure commence le jeu ?

Champions League Qualification - Finale 26 août 2026 - 15:00 Groupama Stadium

Lyon - Fenerbahce est diffusé en France sur Canal+. Vous pouvez regarder le match en direct sur Canal+, CANAL+ Live ou via la plateforme myCANAL. Retrouvez les options de streaming et d'abonnement disponibles dans le tableau ci-dessous.

Comment regarder Lyon contre Fenerbahce avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Lyon vs Fenerbahce : heure du coup d'envoi

Champions League Qualification - Finale 26 août 2026 - 15:00 Groupama Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Lyon et Fenerbahce débutera à 26 août 2026, 21:00.

Du côté de Lyon, Paulo Fonseca prépare ce match retour sans que des absences officielles aient été communiquées à ce stade. Aucun blessé ni suspendu n'est répertorié dans les données disponibles, et aucun onze probable n'a été dévoilé. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Fenerbahce, le staff d'Ismail Kartal n'a pas non plus signalé de forfaits confirmés. Aucune composition probable n'est disponible pour le moment. La situation des deux effectifs sera mise à jour dès que de nouveaux éléments seront connus.

Lyon présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. La dernière sortie des Gones s'est conclue par un succès 2-0 à Toulouse en Ligue 1. Avant cela, Lyon avait tenu le 1-1 à Istanbul face à Fenerbahce, et dominé Sparta Prague 3-0 en qualification. Les deux résultats négatifs incluent une défaite 2-1 contre ce même Sparta Prague et un revers 4-0 face au Bétis Séville lors d'un match amical. Sur ces cinq rencontres, Lyon a marqué sept buts et en a encaissé huit.

Fenerbahce affiche trois victoires, un nul et une défaite sur la même période. Les Turcs ont conclu leur préparation au match retour par un succès 4-2 contre Konyaspor en Super Lig. Le club avait auparavant éliminé le Sturm Graz avec des victoires 2-0 et 1-0, avant de concéder une défaite 2-1 contre Gençlerbirliği en championnat. Fenerbahce a inscrit neuf buts et en a concédé six sur ces cinq rencontres.

Le match aller de cette double confrontation, disputé le 18 août 2026 à Istanbul en qualification pour la Ligue des Champions, s'est terminé sur un score de 1-1. Avant cela, les deux équipes s'étaient déjà neutralisées 0-0 en Ligue Europa en janvier 2025 à Fenerbahce. Les trois précédentes rencontres recensées remontent à la Ligue des Champions 2004 et 2001, avec des victoires lyonnaises à chaque fois : 4-2 à domicile en novembre 2004, 3-1 à Istanbul en octobre 2004, et 3-1 au Groupama Stadium en octobre 2001.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.