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Lyon vs Crystal Palace: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Lyon vs Crystal Palace
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Comment regarder le match de Ligue Europa entre Lyon et Crystal Palace, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Le match Lyon vs Crystal Palace est diffusé en direct en France sur les chaînes et services de streaming listés ci-dessous.

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Comment regarder Lyon contre Crystal Palace avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Lyon vs Crystal Palace : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Lyon et Crystal Palace débutera à 15 oct. 2026, 18:45.

Lyon vs Crystal Palace Équipes probables

Entraineur

  • P. Fonseca

Du côté de Lyon, Paulo Fonseca prépare son équipe pour ce match européen. Aucune information confirmée sur les blessés ou les suspensions n'est disponible à ce stade, et les dernières nouvelles du groupe seront communiquées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Crystal Palace, Pierre Sage n'a pas non plus livré de composition probable ni de bulletin de santé détaillé. Les informations sur le groupe des Eagles seront mises à jour dès qu'elles seront disponibles avant la rencontre.

OL

OL - Forme

AJA
V3-1
PAR
N0-0
AND
V1-2
REN
V4-0
RCL
D2-1
But marqué (encaissé)
10/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
CRY

CRY - Forme

IPS
D2-3
LCH
V4-0
LEE
N0-0
BRC
D0-2
NFO
V3-1
But marqué (encaissé)
9/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Lyon présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. La plus récente est une défaite 2-1 contre Lens en Ligue 1, qui a mis fin à une série positive. Les Gones avaient auparavant dominé Rennes 4-0 et battu Anderlecht 2-1 en Europa League. Sur ces cinq rencontres, Lyon a inscrit dix buts et en a concédé six.

Crystal Palace affiche également deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs. La victoire 3-1 contre Nottingham Forest le 11 octobre est la plus récente, et les Eagles avaient aussi écrasé Lech Poznan 4-0 en Europa League. Le nul 0-0 contre Leeds et les défaites contre Bristol City et Ipswich (2-3) tempèrent toutefois ce bilan. Palace a marqué neuf buts et en a encaissé six sur cette période.

Face à face

LyonNulCrystal Palace
0
0
1
Jeux d'amitié des clubs
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Lyon badge
Lyon
OL
0
FDM
0Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts0/1
Les deux équipes ont marqué0/1

La seule rencontre répertoriée entre ces deux clubs remonte au 5 août 2023, lors d'un match de pré-saison remporté par Crystal Palace sur le score de 2-0 face à Lyon. Avec un seul match au compteur, il est impossible de dégager une tendance dans ce face-à-face, ce qui rend cette confrontation européenne d'autant plus ouverte.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Juventus FCJuventus FCJUV
110050+53
V
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
V
3
Sparta PragueSparta PragueSPP
110041+33
V
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
V
5
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
110030+33
V
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
V
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
V
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
V
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
V
10
LyonLyonOL
110021+13
V
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
V
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
V
13
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
110021+13
V
14
SalzburgSalzburgSAL
110010+13
V
15
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
110010+13
V
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
V
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
N
17
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
N
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
N
17
RennesRennesREN
10100001
N
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
D
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
D
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
D
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
D
25
AlkmaarAlkmaarAZ
100101-10
D
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
D
25
LevskiLevskiLES
100101-10
D
28
CelticCelticCEL
100113-20
D
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
D
29
Milan ACMilan ACMIL
100102-20
D
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
100102-20
D
32
MarseilleMarseilleOM
100114-30
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
D
34
PlzenPlzenVPL
100103-30
D
35
Lech PoznanLech PoznanLCH
100104-40
D
36
NEC NimégueNEC NimégueNEC
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

Dans le classement de la phase de ligue de l'Europa League, Crystal Palace occupe la deuxième place tandis que Lyon est dixième. Les Eagles abordent donc ce déplacement avec une avance nette sur leurs adversaires du soir dans la hiérarchie continentale.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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