Où voir Lyon vs Angers en direct aujourd'hui : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

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Lyon vs Angers : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 9 1 nov. 2026 - 11:15 Groupama Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Lyon et Angers débutera à 1 nov. 2026, 17:15.

Sur quelle chaîne passe le match aujourd'hui ?

Le match Lyon vs Angers est diffusé en direct sur les chaînes et plateformes listées ci-dessous. Vous pouvez regarder la rencontre en streaming via DAZN, Molotov ou Ligue 1+.

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Avant-match: les dernières infos, blessés et suspendus et les compositions probables

Du côté de Lyon, Paulo Fonseca devrait aligner Dominik Greif dans les buts, avec Abner, Felix Bacher, Moussa Niakhaté et Zachary Athekame en défense. Corentin Tolisso, Tyler Morton et Tanner Tessmann sont attendus au milieu, avec Khalis Merah, Julien Duranville et Ernest Nuamah dans le secteur offensif. Nicolas Tagliafico, Steeve Kango, Pavel Sulc et Mohamed Ouedraogo sont forfaits sur blessure.

Angers devrait s'appuyer sur Anthony Lopes dans les cages, avec Jordan Lefort, Ousmane Camara, Lilian Rao-Lisoa et Carlens Arcus en défense. Joseph Kalulu, Amine Sbai et Yassin Belkhdim sont pressentis au milieu, tandis que Branco van den Boomen, Prosper Peter et Usman Simbakoli devraient animer l'attaque. Bane Diatta, Emmanuel Biumla et Amine El Ouazzani sont indisponibles sur blessure.

Lyon présente un bilan de deux victoires et trois défaites sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent est une défaite 2-0 face au PSG en Ligue 1, qui fait suite à une lourde correction 3-0 reçue à Hoffenheim en Europa League. Sur cette série, les Lyonnais ont inscrit neuf buts et en ont encaissé dix.

Angers affiche deux nuls, une victoire et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs de Ligue 1. Les Angevins ont tenu en échec Lorient 0-0 lors de leur dernier déplacement, mais ils ont subi des revers sévères à Brest (1-5) et à Marseille (2-5). Sur ces cinq rencontres, le club a marqué deux buts et en a concédé douze.

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est soldée par un match nul 0-0 au stade Raymond Kopa d'Angers, en avril 2026. Sur les cinq dernières confrontations directes, Lyon s'impose comme le club dominant avec quatre victoires, dont des succès 1-0 et 2-0 au Groupama Stadium, ainsi qu'une victoire 3-0 à Angers en décembre 2024. Angers n'a pas réussi à s'imposer lors de l'une de ces cinq rencontres.

En Ligue 1, Lyon occupe la cinquième place et Angers la quatorzième. Les deux équipes ont donc des ambitions très différentes dans ce match : les Gones cherchent à se rapprocher du podium après leurs récents revers, tandis qu'Angers doit impérativement engranger des points pour s'éloigner de la zone de relégation.

Comment utiliser un VPN ?

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Comment regarder sur grand écran

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Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.