Lorient vs Paris FC : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Lorient vs Paris FC : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 6 10 oct. 2026 - 14:45 Stade du Moustoir

Le match d'aujourd'hui entre Lorient et Paris FC débutera à 10 oct. 2026, 20:45.

Où regarder le match ?

Lorient - Paris FC sera diffusé en direct à la télévision et en streaming.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

Aperçu du match

Du côté de Lorient, Alexandre Dujeux devra composer sans plusieurs joueurs. Noah Mbamba, Panos Katseris, Mohamed Bamba et Bandiougou Fadiga sont tous indisponibles pour blessure. Le onze probable alignerait Yvon Mvogo dans les buts, avec une défense composée de Dembo Sylla, Montassar Talbi, Nathaniel Adjei et Nosa Edward Obaretin, et un milieu articulé autour de Gabin Bernardeau, Arthur Avom, Jean-Victor Makengo et Arsene Kouassi, avec Noah Cadiou et Ibrahima Balde en attaque.

Paris FC devra se passer d'Emmanuel Mbemba, Otavio et Nhoa Sangui, tous blessés. Liam Rosenior devrait aligner Kevin Trapp dans les buts, avec Diego Coppola, Mamadou Mbow, Hamari Traore et Adama Camara en défense, Pierre Lees-Melou, Ilan Kebbal et Maxime Lopez au milieu, et Pablo Pagis, Luca Koleosho et Lassine Sinayoko en attaque. Aucune suspension n'est à signaler des deux côtés.

Lorient présente un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matches de Ligue 1. Leur résultat le plus récent est une défaite 2-1 contre Le Mans le 19 septembre, après un nul 2-2 face à Toulouse. Sur ces cinq rencontres, les Merlus ont inscrit cinq buts et en ont concédé six.

Paris FC affiche un bilan de trois victoires et deux nuls sur leurs cinq derniers matches. Les Parisiens ont gagné 2-1 à Strasbourg lors de leur dernière sortie, après un nul 0-0 contre Lyon. Ils ont marqué huit buts et n'en ont concédé que deux sur cette séquence, et restent sur quatre matches sans défaite.

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes en Ligue 1 remonte au 5 avril 2026, avec un match nul 1-1 au Stade du Moustoir. Avant cela, Lorient avait battu Paris FC 2-0 en Coupe de France en février 2026. Sur les cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, Lorient compte deux victoires, Paris FC en compte deux également, et les équipes ont partagé les points une fois.

Au classement de Ligue 1, Paris FC occupe la 3e place, dans le groupe de tête qui vise les places européennes, tandis que Lorient pointe au 12e rang, dans une position médiane qui appelle à une réaction à domicile pour ne pas décrocher du peloton.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.