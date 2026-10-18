A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 1 - Journée 7 18 oct. 2026 - 11:15 Stade du Moustoir

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Comment regarder Lorient contre Monaco avec un VPN

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Lorient vs Monaco : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 7 18 oct. 2026 - 11:15 Stade du Moustoir

Le match d'aujourd'hui entre Lorient et Monaco débutera à 18 oct. 2026, 17:15.

Du côté de Lorient, Alexandre Dujeux est privé de Noah Mbamba, Bandiougou Fadiga et Mohamed Bamba, tous blessés. Le onze probable alignerait Yvon Mvogo dans les buts, avec une défense composée de Souleymane Toure, Montassar Talbi et Nathaniel Adjei, et un milieu animé par Jean-Victor Makengo, Arsene Kouassi et Isak Steiner Jensen.

Chez Monaco, Filipe Luis doit faire sans Eric Dier, Lamine Camara et Stanis Idumbo, tous indisponibles sur blessure, tandis que Paris Brunner est suspendu. Le onze probable verrait Lukas Hradecky débuter dans les buts, avec Aleksandr Golovin et Denis Zakaria au milieu, et Matthis Abline en attaque.

Lorient affiche un bilan d'une victoire, un nul et deux défaites sur ses quatre derniers matchs de Ligue 1, auxquels s'ajoute une victoire 0-1 à Lens en septembre. La formation de Dujeux a inscrit six buts et en a concédé six sur ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Le revers 2-1 face au Mans et la défaite 1-2 contre Troyes illustrent une fragilité défensive récurrente.

Monaco présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Monégasques ont inscrit huit buts et en ont concédé quatre sur cette période. Après le nul 1-1 à Strasbourg, les hommes de Filipe Luis ont enchaîné un succès 2-1 contre Lens, une victoire 1-2 au Parc des Princes, un nul 2-2 contre Toulouse et, plus récemment, un succès 1-2 à CSKA Sofia en Ligue Conférence.

Le dernier face-à-face entre les deux clubs remonte au 16 janvier 2026 en Ligue 1, avec une victoire de Lorient 3-1 à Monaco. Sur les cinq dernières confrontations, Lorient et Monaco se partagent les victoires avec deux succès chacun, pour un match nul. Les deux équipes se sont également quittées sur deux nuls 2-2, en mars 2024 et en septembre 2023.

En Ligue 1, Monaco occupe la première place du classement, ce qui en fait le leader incontesté du championnat à ce stade de la saison. Lorient, neuvième, cherche à s'installer dans la première moitié de tableau.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.