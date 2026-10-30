Où regarder Lorient vs Brest en direct aujourd'hui : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

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Lorient vs Brest : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 9 2 nov. 2026 - 14:45 Stade du Moustoir

Le match d'aujourd'hui entre Lorient et Brest débutera à 2 nov. 2026, 20:45.

Sur quelle chaîne passe le match aujourd'hui ?

Lorient - Brest sera diffusé en direct sur DAZN, Molotov et Ligue 1+. Retrouvez ci-dessous les options pour regarder le match en streaming ou à la télévision.

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Avant-match

Du côté de Lorient, Alexandre Dujeux devra se passer de Mohamed Bamba, Bandiougou Fadiga, Panos Katseris et Noah Mbamba, tous blessés. Aucune suspension n'est à signaler pour les Merlus.

Brest sera également privé de plusieurs joueurs : Raphael Le Guen, Romain Cagnon, Brendan Chardonnet et Giovani Versini sont tous sur la liste des blessés. Julien Lachuer ne compte pas non plus de joueurs suspendus dans son groupe. Des mises à jour seront apportées à l'approche du coup d'envoi si la situation évolue.

Lorient présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs de Ligue 1. Les Merlus ont remporté leurs deux dernières victoires sans encaisser de but, contre Monaco (1-0) et Paris FC (1-0), avant d'être accrochés par Angers (0-0). Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, Lorient a inscrit cinq buts et en a concédé quatre.

Brest affiche un bilan d'une victoire, un nul et deux défaites sur ses quatre derniers matchs de Ligue 1, en excluant la rencontre amicale face à Monza. La large victoire contre Angers (5-1) reste le résultat le plus marquant, mais les Brestois ont perdu leurs deux derniers déplacements en championnat. Au total sur les cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, Brest a marqué onze buts et en a encaissé sept.

Le dernier affrontement entre les deux clubs s'est joué en Ligue 1 en février 2026 : Brest recevait Lorient et s'était imposé 2-0. Avant cela, les deux équipes s'étaient quittées sur un spectaculaire 3-3 au Moustoir en octobre 2025. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Brest compte deux victoires contre une pour Lorient, avec un match nul.

En Ligue 1, Lorient occupe la neuvième place du classement tandis que Brest pointe à la treizième position. Les deux équipes évoluent dans la première moitié de tableau, ce qui donne à cette rencontre un enjeu direct pour se rapprocher du haut du classement.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

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Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.