A quelle heure commence le jeu ?

Premier League - Journée 8 25 oct. 2026 - 10:00 Anfield

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Comment regarder Liverpool contre Brighton avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Liverpool vs Brighton : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 8 25 oct. 2026 - 10:00 Anfield

Le match d'aujourd'hui entre Liverpool et Brighton débutera à 25 oct. 2026, 15:00.

Du côté de Liverpool, Andoni Iraola devra composer sans plusieurs joueurs importants. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong et Dominik Szoboszlai sont tous forfaits sur blessure. Le onze probable alignerait Alisson Becker dans les buts, une défense composée de Virgil van Dijk, Ronald Araujo et Milos Kerkez, avec Jeremy Jacquet, Rio Ngumoha, Ryan Gravenberch et Alexis Mac Allister au milieu, et Bradley Barcola, Florian Wirtz et Alexander Isak à l'avant.

Brighton sera également privé de plusieurs éléments. Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer, Yankuba Minteh et Zadok Yohanna manquent à l'appel pour cause de blessure. Hürzeler devrait aligner Bart Verbruggen dans les buts, avec Olivier Boscagli, Luka Vuskovic, Ferdi Kadioglu, Lewis Dunk et Maxim De Cuyper en défense, Pascal Gross, Chema Andres et Yasin Ayari au milieu, et Diego Gomez associé à Charalampos Kostoulas en attaque.

Liverpool affiche un bilan de 4 victoires pour 1 défaite lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur sortie la plus récente s'est soldée par un succès 4-3 en Ligue des Champions face à Villarreal, obtenu après avoir été menés de deux buts. Les Reds ont également battu Brentford 2-1 en Premier League et écrasé le LASK 6-3 en Europe, mais ont subi une défaite 3-0 à domicile contre Manchester City.

Brighton présente un bilan de 3 victoires, 1 nul et 0 défaite sur ses cinq dernières rencontres. Le résultat le plus récent est le match nul 0-0 en Ligue Conférence contre Jablonec, qui a suivi une victoire 5-0 en championnat contre Crystal Palace. Les Seagulls ont également dominé FK Kauno Zalgiris 4-0 et gagné 2-0 à Sunderland. Hürzeler peut se satisfaire de quatre clean sheets sur ces cinq matchs.

La dernière confrontation entre ces deux clubs remonte au 21 mars 2026, Brighton s'imposant 2-1 à domicile en Premier League. Sur les cinq dernières rencontres, Liverpool compte deux victoires, Brighton en compte deux également, et une rencontre s'est terminée par une victoire de Liverpool en Coupe FA (3-0 en février 2026). Liverpool avait également gagné 2-0 à Anfield en décembre 2025 et 2-1 en novembre 2024.

En Premier League, Liverpool occupe la cinquième place tandis que Brighton est troisième avant ce match de la huitième journée.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.