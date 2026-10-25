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Liverpool vs Brighton: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Liverpool vs Brighton
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Brighton
Premier League

Comment regarder le match de Premier League entre Liverpool et Brighton, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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A quelle heure commence le jeu ?

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Premier League - Journée 8
Anfield
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Comment regarder Liverpool contre Brighton avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Liverpool vs Brighton : heure du coup d'envoi

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Premier League - Journée 8
Anfield

Le match d'aujourd'hui entre Liverpool et Brighton débutera à 25 oct. 2026, 15:00.

Liverpool vs Brighton Équipes probables

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
page.match.formation.title
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
A. BeckerA. BeckerV. van DijkV. van DijkR. AraujoR. AraujoM. KerkezM. KerkezJ. JacquetJ. JacquetA. Mac AllisterA. Mac AllisterR. NgumohaR. NgumohaR. GravenberchR. GravenberchB. BarcolaB. BarcolaF. WirtzF. WirtzA. IsakA. IsakB. VerbruggenB. VerbruggenO. BoscagliO. BoscagliL. VuskovicL. VuskovicF. KadiogluF. KadiogluL. DunkL. DunkC. AndresC. AndresM. De CuyperM. De CuyperP. GrossP. GrossY. AyariY. AyariD. GomezD. GomezC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
Liverpool

Onze de départ

Brighton

Entraineur

  • A. Iraola
  • Fabian Hürzeler

Du côté de Liverpool, Andoni Iraola devra composer sans plusieurs joueurs importants. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong et Dominik Szoboszlai sont tous forfaits sur blessure. Le onze probable alignerait Alisson Becker dans les buts, une défense composée de Virgil van Dijk, Ronald Araujo et Milos Kerkez, avec Jeremy Jacquet, Rio Ngumoha, Ryan Gravenberch et Alexis Mac Allister au milieu, et Bradley Barcola, Florian Wirtz et Alexander Isak à l'avant.

Brighton sera également privé de plusieurs éléments. Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer, Yankuba Minteh et Zadok Yohanna manquent à l'appel pour cause de blessure. Hürzeler devrait aligner Bart Verbruggen dans les buts, avec Olivier Boscagli, Luka Vuskovic, Ferdi Kadioglu, Lewis Dunk et Maxim De Cuyper en défense, Pascal Gross, Chema Andres et Yasin Ayari au milieu, et Diego Gomez associé à Charalampos Kostoulas en attaque.

LIV

LIV - Forme

BOU
V0-1
MCI
D0-3
LAS
V3-6
BRE
V1-2
VIL
V4-3
But marqué (encaissé)
13/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
BHA

BHA - Forme

ARS
V3-0
SUN
V0-2
KZA
V4-0
CRY
V5-0
JAB
N0-0
But marqué (encaissé)
14/0
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
0/5

Liverpool affiche un bilan de 4 victoires pour 1 défaite lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur sortie la plus récente s'est soldée par un succès 4-3 en Ligue des Champions face à Villarreal, obtenu après avoir été menés de deux buts. Les Reds ont également battu Brentford 2-1 en Premier League et écrasé le LASK 6-3 en Europe, mais ont subi une défaite 3-0 à domicile contre Manchester City.

Brighton présente un bilan de 3 victoires, 1 nul et 0 défaite sur ses cinq dernières rencontres. Le résultat le plus récent est le match nul 0-0 en Ligue Conférence contre Jablonec, qui a suivi une victoire 5-0 en championnat contre Crystal Palace. Les Seagulls ont également dominé FK Kauno Zalgiris 4-0 et gagné 2-0 à Sunderland. Hürzeler peut se satisfaire de quatre clean sheets sur ces cinq matchs.

Face à face

LiverpoolNulBrighton
3
0
2
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FDM
FA Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Brighton badge
Brighton
BHA
0
FDM
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
0
FDM
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FDM
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
1
FDM
10Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La dernière confrontation entre ces deux clubs remonte au 21 mars 2026, Brighton s'imposant 2-1 à domicile en Premier League. Sur les cinq dernières rencontres, Liverpool compte deux victoires, Brighton en compte deux également, et une rencontre s'est terminée par une victoire de Liverpool en Coupe FA (3-0 en février 2026). Liverpool avait également gagné 2-0 à Anfield en décembre 2025 et 2-1 en novembre 2024.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
D
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
D
V
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
V
V
V
V
N
4
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
D
V
V
D
N
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
N
V
6
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
V
V
N
V
D
7
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
N
V
N
N
8
LeedsLeedsLEE
724196+310
N
D
N
V
N
9
EvertonEvertonEVE
824289-110
D
D
N
V
N
10
IpswichIpswichIPS
83141216-410
N
D
V
D
V
11
HullHullHUL
723287+19
D
N
D
N
N
12
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
V
V
N
D
N
13
FulhamFulhamFUL
8224810-28
V
V
D
N
N
14
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
N
15
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
N
N
N
D
N
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
D
V
N
D
V
17
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
V
D
D
N
N
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
N
D
D
D
V
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
D
D
V
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
D
D
D
D
N
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

En Premier League, Liverpool occupe la cinquième place tandis que Brighton est troisième avant ce match de la huitième journée.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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