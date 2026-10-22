A quelle heure commence le jeu ?

Ligue Europa - Journée 3 22 oct. 2026 - 15:00 Aaraasen Stadion

Le match Lillestroem - Real Sociedad est diffusé en direct sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL. Les options de diffusion sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Lillestroem contre Real Sociedad avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Lillestroem vs Real Sociedad : heure du coup d'envoi

Ligue Europa - Journée 3 22 oct. 2026 - 15:00 Aaraasen Stadion

Le match d'aujourd'hui entre Lillestroem et Real Sociedad débutera à 22 oct. 2026, 21:00.

Du côté de Lillestroem, Hans Erik Oedegaard prépare son équipe pour ce rendez-vous européen. Aucune information officielle sur les blessés ou les suspensions n'est disponible pour le moment ; les compositions seront mises à jour au fil des annonces.

Pour Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo dispose de son groupe sans indisponibilité confirmée à ce stade. Des précisions sur l'effectif retenu seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Lillestroem présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Leur match le plus récent s'est soldé par une victoire 2-0 contre Sandefjord en Eliteserien, après le nul 1-1 obtenu face au Sparta Prague en Ligue Europa. Les Norvégiens ont également écrasé Baerum 5-1 en Coupe, mais ont concédé une lourde défaite 3-0 contre Viking. Sur ces cinq rencontres, le club a inscrit 11 buts et en a concédé 8.

Real Sociedad affiche trois victoires, un nul et une défaite sur la même période. Leur dernière sortie a vu les Basques s'imposer 5-2 à Malaga en Liga, confirmant leur efficacité offensive. Ils ont également partagé les points 1-1 face à l'Union Saint-Gilloise en Ligue Europa et battu Valence 3-2 en déplacement. La seule contre-performance récente reste la défaite 1-0 face à Athletic Bilbao. Au total, Real Sociedad a marqué 13 buts et en a encaissé 6 sur ces cinq matchs.

Aucune donnée de confrontation directe entre Lillestroem et Real Sociedad n'est disponible dans les archives récentes. Ce match constitue donc un affrontement inédit entre les deux clubs à ce niveau de la compétition.

En Ligue Europa, Lillestroem et Real Sociedad occupent toutes deux la 22e place au classement général, ce qui illustre l'enjeu direct de cette rencontre pour les deux équipes.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.