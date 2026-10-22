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Lillestroem vs Real Sociedad: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Lillestroem vs Real Sociedad
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Comment regarder le match de Ligue Europa entre Lillestroem et Real Sociedad, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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Le match Lillestroem - Real Sociedad est diffusé en direct sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL. Les options de diffusion sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder Lillestroem contre Real Sociedad avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Lillestroem vs Real Sociedad : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Lillestroem et Real Sociedad débutera à 22 oct. 2026, 21:00.

Lillestroem vs Real Sociedad Équipes probables

Entraineur

  • H. Oedegaard

Du côté de Lillestroem, Hans Erik Oedegaard prépare son équipe pour ce rendez-vous européen. Aucune information officielle sur les blessés ou les suspensions n'est disponible pour le moment ; les compositions seront mises à jour au fil des annonces.

Pour Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo dispose de son groupe sans indisponibilité confirmée à ce stade. Des précisions sur l'effectif retenu seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

LIL

LIL - Forme

VIK
D3-0
BAE
V1-5
MOL
N2-2
SPP
N1-1
SAN
V0-2
But marqué (encaissé)
10/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
RSO

RSO - Forme

VAL
V2-3
ATH
D0-1
COR
V3-2
GIL
N1-1
MAL
V2-5
But marqué (encaissé)
12/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Lillestroem présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Leur match le plus récent s'est soldé par une victoire 2-0 contre Sandefjord en Eliteserien, après le nul 1-1 obtenu face au Sparta Prague en Ligue Europa. Les Norvégiens ont également écrasé Baerum 5-1 en Coupe, mais ont concédé une lourde défaite 3-0 contre Viking. Sur ces cinq rencontres, le club a inscrit 11 buts et en a concédé 8.

Real Sociedad affiche trois victoires, un nul et une défaite sur la même période. Leur dernière sortie a vu les Basques s'imposer 5-2 à Malaga en Liga, confirmant leur efficacité offensive. Ils ont également partagé les points 1-1 face à l'Union Saint-Gilloise en Ligue Europa et battu Valence 3-2 en déplacement. La seule contre-performance récente reste la défaite 1-0 face à Athletic Bilbao. Au total, Real Sociedad a marqué 13 buts et en a encaissé 6 sur ces cinq matchs.

Aucune donnée de confrontation directe entre Lillestroem et Real Sociedad n'est disponible dans les archives récentes. Ce match constitue donc un affrontement inédit entre les deux clubs à ce niveau de la compétition.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Juventus FCJuventus FCJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
N
V
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
N
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
N
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
V
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
Milan ACMilan ACMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AlkmaarAlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
N
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
N
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
N
24
LevskiLevskiLES
201112-11
N
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
N
27
NEC NimégueNEC NimégueNEC
201116-51
N
D
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
MarseilleMarseilleOM
200215-40
D
D
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue Europa, Lillestroem et Real Sociedad occupent toutes deux la 22e place au classement général, ce qui illustre l'enjeu direct de cette rencontre pour les deux équipes.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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