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Lille vs Lens : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

Lille vs Lens
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Comment regarder le match de Ligue 1 entre Lille et Lens en direct? GOAL vous présente tout sur les équipes, l'heure du coup d'envoi, où regarde en direct, le onze, dernières infos et blessés et suspendus.

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Lille vs Lens : heure du coup d'envoi

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Ligue 1 - Journée 9
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Le match d'aujourd'hui entre Lille et Lens débutera à 30 oct. 2026, 21:05.

Sur quelle chaîne passe le match aujourd'hui ?

Les options de diffusion TV et de live stream pour Lille - Lens sont disponibles ci-dessous.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Avant-match

Lille vs Lens Équipes probables

4-3-3
Lille crest
Lille
LIL
Formation
Lens crest
Lens
RCL
3-4-2-1
B. OzerB. OzerR. PerraudR. PerraudN. NgoyN. NgoyA. RibeiroA. RibeiroC. VerdonkC. VerdonkN. MukauN. MukauBenjamin AndréBenjamin AndréN. BentalebN. BentalebS. DiaouneS. DiaouneG. PerrinG. PerrinE. MbappeE. MbappeR. RisserR. RisserS. BaidooS. BaidooJ. TodiboJ. TodiboR. AguilarR. Aguilarteam-logoM. CuisanceA. HaidaraA. HaidaraS. AbdulhamidS. Abdulhamidteam-logoM. UdolF. ThauvinF. ThauvinF. SotocaF. SotocaF. IvanovicF. Ivanovic
Lens crest
Lens
RCL
4-3-3
Lille

Onze de départ

Lens

Entraineur

  • D. Ancelotti
  • Y. Cahuzac

Du côté de Lille, Davide Ancelotti devra se passer d'Osame Sahraoui, Ayase Ueda, Hakon Arnar Haraldsson et Hamza Igamane, tous blessés. Tanguy Nianzou est suspendu. Le onze probable alignerait Berke Ozer dans les buts, avec une défense composée de Romain Perraud, Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro et Calvin Verdonk, et un milieu articulé autour de Ngal Ayel Mukau, Benjamin André et Nabil Bentaleb, avec Soriba Diaoune, Gaetan Perrin et Ethan Mbappe en attaque.

Pour Lens, Yannick Cahuzac fait face aux absences de Maik Nawrocki, Abdallah Sima, Jhoanner Chavez et Odsonne Edouard. Le onze probable verrait Robin Risser débuter dans les buts, avec Samson Baidoo, Jean-Clair Todibo, Ruben Aguilar et Matthieu Udol en défense, Michael Cuisance, Amadou Haidara et Saud Abdulhamid au milieu, et Florian Thauvin, Florian Sotoca et Franjo Ivanovic en attaque. Aucune suspension n'est signalée du côté lensois.

LIL

LIL - Forme

LEH
V1-0
ARS
D3-0
B29
N1-1
GAL
D2-4
ASM
N1-1
But marqué (encaissé)
5/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
RCL

RCL - Forme

OL
V2-1
SCP
D0-2
TRO
V1-3
CLB
D3-0
PAR
V2-1
But marqué (encaissé)
7/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Lille affiche un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La rencontre la plus récente s'est soldée par un nul 1-1 contre Monaco en Ligue 1, après une défaite 2-4 contre Galatasaray en Ligue des Champions. Les Dogues ont inscrit six buts et en ont concédé sept sur cette séquence.

Lens a remporté trois de ses cinq derniers matchs, pour une défaite et aucun nul. Le résultat le plus récent est une victoire 2-1 contre Paris FC en Ligue 1, mais le club a subi une lourde défaite 3-0 à Club Bruges en Champions League lors de la même période. Les Sang et Or ont marqué huit buts et en ont concédé six sur leurs cinq dernières sorties.

Face à face

LilleNulLens
4
0
1
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
3
Lens badge
Lens
RCL
0
FDM
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
3
Lille badge
Lille
LIL
0
FDM
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
1
Lens badge
Lens
RCL
0
FDM
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
0
Lille badge
Lille
LIL
2
FDM
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
2
Lens badge
Lens
RCL
1
FDM
8Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué1/5

La rencontre la plus récente entre les deux clubs s'est jouée en Ligue 1 le 4 avril 2026, avec une victoire 3-0 de Lille à domicile. Sur les cinq derniers affrontements, Lille domine le bilan avec trois succès contre un pour Lens, le dernier match restant à l'avantage des Dogues. Les deux clubs se sont affrontés exclusivement en Ligue 1 lors de cette période, avec des scores parfois très nets dans les deux sens.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
8521169+717
V
V
V
V
V
2
RennesRennesREN
85121814+416
V
D
V
D
V
3
LilleLilleLIL
8431116+515
N
N
V
D
V
4
MonacoMonacoASM
8431117+415
N
D
N
V
N
5
LyonLyonOL
8422137+614
D
V
D
V
N
6
Paris FCParis FCPAR
8422139+414
D
V
D
V
N
7
LensLensRCL
84131612+413
V
V
V
D
N
8
MarseilleMarseilleOM
84041813+512
V
V
V
D
D
9
LorientLorientFCL
833276+112
N
V
V
D
N
10
NiceNiceNCE
8323810-211
V
D
V
V
D
11
ToulouseToulouseTFC
82421211+110
N
V
N
V
N
12
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
83141218-610
N
V
D
V
V
13
BrestBrestB29
82331412+29
D
N
V
D
D
14
AngersAngersSCO
8224915-68
N
D
D
V
N
15
Le MansLe MansLEM
81431116-57
N
D
D
V
N
16
StrasbourgStrasbourgSTR
82151218-67
D
D
D
D
N
17
TroyesTroyesTRO
8125516-115
N
D
D
D
D
18
Le HavreLe HavreLEH
8026815-72
D
D
D
D
N
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 1, Lille occupe la troisième place tandis que Lens pointe au septième rang. Les deux clubs se retrouvent dans la première moitié du classement, ce qui confère à ce derby une réelle portée dans la course aux places européennes.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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