A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 1 - Journée 7 17 oct. 2026 - 14:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Le match Lille - Brest est diffusé en direct sur DAZN et Molotov. Les options de streaming sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Lille contre Brest avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Lille vs Brest : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 7 17 oct. 2026 - 14:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Le match d'aujourd'hui entre Lille et Brest débutera à 17 oct. 2026, 20:45.

Du côté du LOSC, Davide Ancelotti devrait aligner un onze avec Berke Ozer dans les buts, une défense composée d'Alexsandro Ribeiro, Romain Perraud, Nathan Ngoy et Maxima Goffi, et un milieu articulé autour de Hakon Arnar Haraldsson, Nabil Bentaleb et Benjamin André. Dilane Bakwa, Gaetan Perrin et Olivier Giroud sont attendus en attaque. Ethan Mbappé, Tiago Santos et Hamza Igamane sont tous absents sur blessure.

Brest devrait s'organiser autour d'Egil Selvik dans les buts, avec Lucas Tousart, Kenny Lala, Bradley Locko et Gautier Lloris en défense, et un milieu composé de Kamory Doumbia, Pathe Mboup, Joseph Boende, Hugo Magnetti et Joris Chotard. Ludovic Ajorque est attendu en pointe. Giovani Versini, Romain Cagnon, Brendan Chardonnet, Raphael Le Guen et Mama Balde sont tous indisponibles pour ce déplacement.

Lille affiche un bilan de deux victoires et deux défaites sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Les Dogues ont battu Le Havre 1-0 en Ligue 1 lors de leur dernier match, après avoir disposé de Troyes 2-0 plus tôt dans la saison. La défaite 3-0 concédée face à Arsenal en Ligue des Champions constitue le résultat le plus récent à retenir. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, Lille a inscrit sept buts et en a concédé six.

Brest présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur la même période. La victoire 5-1 à Angers est leur résultat le plus récent et le plus marquant, tandis qu'ils ont également tenu le nul 2-2 face à Monza. Les Brestois ont perdu contre l'AJ Auxerre et le Paris Saint-Germain en championnat, concédant respectivement sur les scores de 2-1 et 0-1. Au total, Brest a marqué dix buts et en a encaissé six sur ces cinq matchs.

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs s'est soldée par un match nul 1-1 à Villeneuve d'Ascq en février 2026, en Ligue 1. En remontant aux cinq dernières confrontations directes, les deux équipes ont chacune remporté deux matchs, avec un nul supplémentaire, et les scores ont souvent été serrés ou prolifiques, comme en témoigne le 3-3 enregistré à Brest en août 2025.

En Ligue 1, Lille occupe la deuxième place du classement, tandis que Brest pointe au septième rang. L'écart entre les deux équipes donne à cette rencontre une dimension particulière : les Dogues cherchent à consolider leur position parmi les leaders, pendant que les Brestois ambitionnent de se rapprocher du haut de tableau.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.