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A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 1 - Journée 8 24 oct. 2026 - 14:45 Stade Bollaert-Delelis

Le match est diffusé en France sur DAZN et Molotov. Les options pour regarder la rencontre en live stream sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Lens contre Paris FC avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Lens vs Paris FC : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 8 24 oct. 2026 - 14:45 Stade Bollaert-Delelis

Le match d'aujourd'hui entre Lens et Paris FC débutera à 24 oct. 2026, 20:45.

Du côté de Lens, Yannick Cahuzac devra se passer de Maik Nawrocki, Jhoanner Chavez, Abdallah Sima et Pierre Ganiou, tous blessés. Le onze probable alignerait Robin Risser dans les buts, avec une défense composée de Kyllian Antonio, Samson Baidoo, Jean-Clair Todibo et Ruben Aguilar, et un milieu articulé autour d'Andrija Bulatovic, Michal Skoras, Florian Sotoca et Yacine Titraoui, avec Florian Thauvin et Odsonne Edouard en attaque.

Paris FC est également touché par les blessures : Samir Chergui, Luca Koleosho, Jonathan Ikoné et Nhoa Sangui sont indisponibles. Liam Rosenior devrait s'appuyer sur Kevin Trapp dans les cages, une défense à quatre avec Adama Camara, Mamadou Mbow, Hamari Traore et Diego Coppola, et un milieu composé d'Omar Sissoko, Pablo Pagis, Pierre Lees-Melou et Ilan Kebbal, avec Maxime Lopez et Lassine Sinayoko en pointe.

Lens a enregistré deux victoires et trois défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Les Sang et Or restent sur un succès 3-1 à Troyes en Ligue 1, mais leur parcours européen est difficile, avec notamment une défaite 3-0 contre le Club Bruges et une autre 2-0 face au Sporting CP en Ligue des Champions. Sur la période, Lens a également battu Lyon 2-1 avant de s'incliner 2-1 contre Monaco.

Paris FC affiche un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur les cinq derniers matches. Les Parisiens restent sur leur victoire 4-3 contre Rennes, et ont également battu Marseille 3-2 et Strasbourg 2-1 lors de cette séquence. Leur seule défaite est venue à Lorient sur le score de 1-0.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs a eu lieu en février 2026 en Ligue 1, avec une large victoire de Paris FC 5-0 à domicile. Avant cela, Lens s'était imposé 2-1 à Bollaert en octobre 2025, également en Ligue 1. Sur les cinq confrontations répertoriées, le bilan est équilibré avec une victoire chacun en compétitions officielles de Ligue 1 et Ligue 2, et deux matches amicaux sans vainqueur désigné.

En Ligue 1, Paris FC occupe la troisième place et s'inscrit parmi les équipes qui regardent vers le haut du classement, tandis que Lens, huitième, doit impérativement enchaîner les bons résultats pour rester dans la course aux places européennes.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.