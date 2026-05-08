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Les options de chaîne TV et de live stream pour suivre Lens vs Nantes sont disponibles ci-dessous.

Si vous voyagez à l'étranger et souhaitez accéder à vos services de streaming habituels, vous risquez de vous heurter à des restrictions géographiques. Un réseau privé virtuel (VPN) vous permet de contourner ces blocages en simulant une connexion depuis un autre pays, afin de suivre le match comme si vous étiez chez vous.

Comment regarder Lens contre Nantes avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Lens vs Nantes : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Lens et Nantes débutera à 8 mai 2026, 20:45.





Du côté de Lens, quatre joueurs sont à l'infirmerie : K. Antonio, R. Gurtner, J. Gradit et N. Celik. Trois autres sont suspendus : M. Sangaré, A. Thomasson et S. Abdulhamid. Le onze probable alignerait R. Risser dans les buts, avec une défense composée de S. Baidoo, M. Sarr, P. Ganiou et R. Aguilar. Au milieu, M. Udol, A. Bulatovic et A. Haidara seraient associés, avec A. Saint-Maximin, O. Edouard et F. Thauvin en attaque.

Nantes se présente avec un groupe également touché. A. Sylla, T. Tati, D. Machado, A. Lopes et A. Camara sont indisponibles pour blessure. Aucune suspension n'est signalée. Le onze probable verrait P. Carlgren dans les cages, N. Cozza, S. Doucoure, F. Guilbert et C. Awaziem en défense, M. Kaba, I. Sissoko et J. Lepenant au milieu, et I. Ganago, M. Abline ainsi que Rémy Cabella en attaque. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

Lens présente un bilan de trois victoires, deux nuls et zéro défaite sur leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Leur match le plus récent s'est soldé par un nul 1-1 face à Nice en Ligue 1 le 2 mai. Avant cela, ils avaient concédé un 3-3 à Brest le 24 avril, avant de remporter deux succès consécutifs face à Toulouse : 4-1 en Coupe de France puis 3-2 en championnat. Leur seul autre résultat dans cette séquence est une victoire 2-1 face à Rouen dans un match amical. Lens a inscrit dix buts et en a concédé huit sur ces cinq rencontres.

Nantes affiche un bilan plus contrasté avec une victoire, deux nuls et deux défaites sur leurs cinq derniers matchs. Leur sortie la plus récente était une victoire nette 3-0 à Marseille en Ligue 1 le 2 mai. Avant cela, ils avaient subi deux défaites consécutives, 2-1 à Rennes et 3-0 face au Paris Saint-Germain. Ils avaient également partagé les points avec Brest (1-1) et Auxerre (0-0). Nantes a marqué quatre buts et en a encaissé six sur cette période.





La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte au 6 décembre 2025, lorsque Lens s'est imposé 2-1 à Nantes en Ligue 1. Sur les cinq derniers affrontements directs, Lens compte trois victoires contre une pour Nantes, avec un match nul. Le bilan des buts penche nettement en faveur des Lensois, qui ont notamment écrasé Nantes 4-0 à Bollaert en octobre 2023 et 3-2 lors d'une réception en novembre 2024.





En Ligue 1, Lens occupe la deuxième place du classement, tandis que Nantes est dix-septième.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.