Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue 3
team-logoLe Puy
team-logoCaen
Regardez ici ! DAZNRegardez ici ! Molotov
GOAL-e
Avec le concours de

Où voir Le Puy vs Caen en direct aujourd'hui : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

Le Puy vs Caen
Le Puy
Caen
Ligue 3

Comment regarder le match de Ligue 3 entre Le Puy et Caen en direct? GOAL vous présente tout sur les équipes, l'heure du coup d'envoi, où regarde en direct, le onze, dernières infos et blessés et suspendus.

FranceDAZN

Le Puy vs Caen : heure du coup d'envoi

crest
Ligue 3 - Journée 11

Le match d'aujourd'hui entre Le Puy et Caen débutera à 31 oct. 2026, 14:45.

Où voir le match aujourd'hui ?

Le match entre Le Puy et Caen est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options de diffusion disponibles sont listées ci-dessous.

DAZN

DAZN

Cliquez ic

Molotov

Molotov

Cliquez ic

Ligue 1+

Ligue 1+

Cliquez ic

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Avant-match

Du côté de Le Puy, aucune information officielle n'est disponible pour le moment concernant le staff technique, la composition probable ou les absences sur blessure et suspension. Des précisions seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Caen, la situation est identique : ni l'entraîneur, ni le onze pressenti, ni les joueurs indisponibles ne sont confirmés à ce stade. Les dernières nouvelles seront intégrées dès que possible avant le match.

LEP

LEP - Forme

VFS
V4-1
VAL
D2-1
THI
V1-0
AAB
V0-1
ALS
V0-4
But marqué (encaissé)
11/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
SMC

SMC - Forme

CON
D2-0
ROU
V3-2
FLE
D3-2
LAR
V2-1
MAN
V0-2
But marqué (encaissé)
9/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Le Puy présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Les Ponots restent sur trois succès de rang, dont un 0-4 en Coupe de France contre Ambert Livradois Sud et un 0-1 en Ligue 3 à Aubagne. Leur unique revers sur cette période est une défaite 2-1 contre Valenciennes. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, ils ont inscrit dix buts et en ont concédé cinq.

Caen affiche également quatre victoires pour une défaite lors de ses cinq dernières rencontres. Les Normands ont battu La Roche VF 2-1 en Ligue 3 lors de leur dernier match de championnat, avant de s'imposer 0-2 en Coupe de France contre ST Lo Manche. Leur défaite contre FC Fleury 91 (3-2) constitue leur seul faux pas récent. Caen a marqué sept buts et en a concédé huit sur cette séquence, témoignant d'un profil plus ouvert.

Face à face

Le PuyNulCaen
1
0
1
Ligue 3
Le Puy badge
Le Puy
LEP
1
Caen badge
Caen
SMC
0
FDM
Ligue 3
Caen badge
Caen
SMC
2
Le Puy badge
Le Puy
LEP
0
FDM
1Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts0/2
Les deux équipes ont marqué0/2

Les deux équipes se sont déjà affrontées à deux reprises en Ligue 3 lors des derniers mois. Le Puy a remporté la rencontre la plus récente, disputée en mars 2026, sur le score de 1-0 à domicile. Avant cela, Caen s'était imposé 2-0 lors du match aller en octobre 2025. La série est donc parfaitement équilibrée, avec une victoire chacun et un avantage léger pour les Normands au niveau des buts marqués.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
La Roche VFLa Roche VFLAR
106311610+621
D
V
V
V
N
2
RouenRouenROU
10622188+1020
D
V
D
V
V
3
VersaillesVersaillesVER
106131513+219
V
V
V
N
V
4
CaenCaenSMC
106041913+618
V
D
V
D
V
5
AmiensAmiensASC
11452145+917
N
N
V
N
V
6
ConcarneauConcarneauCON
10451139+417
N
V
N
V
V
7
Le PuyLe PuyLEP
10514129+316
V
V
D
V
D
8
CannesCannesCAN
10361126+615
D
V
N
N
N
9
FC Fleury 91FC Fleury 91FLE
104331612+415
V
V
D
N
V
10
Paris 13 AtleticoParis 13 AtleticoPAR
104331010015
V
D
V
N
D
11
Thionville LusitanosThionville LusitanosTHI
113441617-113
N
D
D
D
N
12
QuevillyQuevillyQUE
103431114-313
V
D
N
N
V
13
SC BastiaSC BastiaBBO
10334812-412
N
N
D
N
V
14
ValenciennesValenciennesVAL
102351015-59
N
D
V
D
D
15
OrleansOrleansORL
10235914-59
D
N
N
D
D
16
SC Aubagne Air BelSC Aubagne Air BelAAB
10217613-77
D
D
V
D
D
17
Villefranche BeaujolaisVillefranche BeaujolaisVFS
10217923-147
V
D
D
D
N
18
Bourg PeronnasBourg PeronnasB-P
10127516-115
D
D
N
N
D
Promotion
Barrage Promotion
Relégation

Au classement de la Ligue 3, Caen occupe la quatrième place, ce qui en fait l'une des équipes les mieux placées du groupe et un prétendant sérieux aux positions de tête. Le Puy, septième, joue cette rencontre à domicile avec l'ambition de combler l'écart et de se rapprocher du peloton de tête.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google