Où voir Le Puy vs Caen en direct aujourd'hui : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

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Le Puy vs Caen : heure du coup d'envoi

Ligue 3 - Journée 11 31 oct. 2026 - 09:45

Le match d'aujourd'hui entre Le Puy et Caen débutera à 31 oct. 2026, 14:45.

Où voir le match aujourd'hui ?

Le match entre Le Puy et Caen est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options de diffusion disponibles sont listées ci-dessous.

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Avant-match

Du côté de Le Puy, aucune information officielle n'est disponible pour le moment concernant le staff technique, la composition probable ou les absences sur blessure et suspension. Des précisions seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Caen, la situation est identique : ni l'entraîneur, ni le onze pressenti, ni les joueurs indisponibles ne sont confirmés à ce stade. Les dernières nouvelles seront intégrées dès que possible avant le match.

Le Puy présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Les Ponots restent sur trois succès de rang, dont un 0-4 en Coupe de France contre Ambert Livradois Sud et un 0-1 en Ligue 3 à Aubagne. Leur unique revers sur cette période est une défaite 2-1 contre Valenciennes. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, ils ont inscrit dix buts et en ont concédé cinq.

Caen affiche également quatre victoires pour une défaite lors de ses cinq dernières rencontres. Les Normands ont battu La Roche VF 2-1 en Ligue 3 lors de leur dernier match de championnat, avant de s'imposer 0-2 en Coupe de France contre ST Lo Manche. Leur défaite contre FC Fleury 91 (3-2) constitue leur seul faux pas récent. Caen a marqué sept buts et en a concédé huit sur cette séquence, témoignant d'un profil plus ouvert.

Les deux équipes se sont déjà affrontées à deux reprises en Ligue 3 lors des derniers mois. Le Puy a remporté la rencontre la plus récente, disputée en mars 2026, sur le score de 1-0 à domicile. Avant cela, Caen s'était imposé 2-0 lors du match aller en octobre 2025. La série est donc parfaitement équilibrée, avec une victoire chacun et un avantage léger pour les Normands au niveau des buts marqués.

Au classement de la Ligue 3, Caen occupe la quatrième place, ce qui en fait l'une des équipes les mieux placées du groupe et un prétendant sérieux aux positions de tête. Le Puy, septième, joue cette rencontre à domicile avec l'ambition de combler l'écart et de se rapprocher du peloton de tête.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

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Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.