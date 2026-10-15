Le Mans vs Toulouse : tout sur le match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Le Mans vs Toulouse : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 7 16 oct. 2026 - 14:45 Stade Marie-Marvingt

Le match d'aujourd'hui entre Le Mans et Toulouse débutera à 16 oct. 2026, 20:45.

La diffusion en direct

Le match Le Mans vs Toulouse est diffusé en direct sur DAZN et Molotov. Vous pouvez vous abonner ou accéder aux offres de streaming via ces plateformes pour suivre la rencontre en direct.

Comment voir le match du n'importe où avec un VPN

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Aperçu du match

Du côté du Mans, Patrick Videira devra composer sans Adil Bourabaa, Martin Rossignol et Erwan Colas, tous trois à l'infirmerie. Le onze probable alignerait Nicolas Kocik dans les buts, devant une défense composée de Noa Boisse, Harold Voyer, Samuel Yohou et Rayan Bamba, avec Lucas Bretelle, Jean Vercruysse, Alexandre Lauray et Lucas Calodat au milieu, et Dame Gueye aux côtés de Louis Mafouta en attaque.

Toulouse sera privé d'Abu Francis, seule absence signalée dans l'effectif de Jens Berthel Askou. Le onze probable toulousain devrait voir Guillaume Restes garder les buts, avec Rasmus Nicolaisen, Mark McKenzie et Rafik Messali en défense, Christ Tape et Sion Oppong sur les côtés, Cristian Casseres Jr. et Thomas Joergensen dans l'axe, et Santiago Hidalgo, Alexis Vossah et Casper Tengstedt pour animer l'attaque.

Le Mans affiche un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. La plus récente est une défaite 3-1 contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1, précédée d'une défaite 2-1 face à Guingamp en match amical. Sur cette série, les Manceaux ont inscrit huit buts et en ont concédé neuf, leur seule victoire étant un succès 2-1 contre Lorient.

Toulouse présente un bilan similaire : un succès, deux nuls et deux défaites. Le dernier résultat en date est un nul 2-2 contre Monaco en Ligue 1, après une défaite 2-3 contre Pau en match amical. Les Violets ont marqué sept buts et en ont encaissé huit sur leurs cinq dernières rencontres, avec une victoire 3-2 contre Le Havre comme point positif.

La dernière confrontation entre ces deux équipes remonte au 30 janvier 2010, lorsque Toulouse s'était imposé 3-1 à Le Mans en Ligue 1. Sur les cinq dernières rencontres répertoriées, Toulouse domine avec trois victoires, contre aucune pour Le Mans, et un match nul. Les Violets ont notamment remporté les deux duels de la saison 2008-09 sans encaisser le moindre but.

En Ligue 1, Le Mans pointe à la 14e place et Toulouse à la 15e. Les deux équipes évoluent dans la zone de turbulences du classement, et une victoire vendredi soir permettrait à l'un ou l'autre de prendre de l'air.

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