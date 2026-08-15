A quelle heure commence le jeu ?

Jeux d'amitié des clubs - Journée 1 15 août 2026 - 12:00

Le match Le Mans - Le Havre est diffusé en direct sur plusieurs plateformes. Les options de chaîne TV et de live stream disponibles sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Le Mans contre Le Havre avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Le Mans vs Le Havre : heure du coup d'envoi

Jeux d'amitié des clubs - Journée 1 15 août 2026 - 12:00

Le match d'aujourd'hui entre Le Mans et Le Havre débutera à 15 août 2026, 18:00.

Aucune information officielle n'est disponible pour le moment concernant les absences ou les compositions probables des deux équipes. Du côté de Le Mans comme du côté du Havre, les données sur les blessés, les suspendus et les onze de départ pressentis n'ont pas encore été communiquées. Ces informations seront mises à jour dès qu'elles seront disponibles avant le coup d'envoi.

Le Mans présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Manceaux ont notamment battu Nantes (1-0) et Versailles (3-1) avant de s'imposer face à Angers, encaissant toutefois une défaite face à La Roche VF (2-3). Sur l'ensemble de cette série, Le Mans a inscrit huit buts et en a concédé neuf, avec une nette tendance offensive.

Le Havre affiche un bilan plus contrasté : une victoire, un match nul et trois défaites sur ses cinq dernières sorties. Les Havrais ont battu Red Star (2-1) et partagé les points avec Laval (1-1), mais ils ont subi deux revers consécutifs face à Ipswich (0-1) et Real Oviedo (2-3). Au total, Le Havre a marqué sept buts et en a concédé sept lors de cette série de préparation.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte à juillet 2025, lors d'une précédente édition des Jeux d'amitié : Le Mans s'était imposé 1-0 sur la pelouse du Havre. En remontant aux cinq derniers affrontements connus, Le Havre domine le bilan global avec trois victoires contre une pour Le Mans, les deux clubs s'étant également affrontés à plusieurs reprises en Ligue 2, notamment lors d'un large succès havrais en 2013 (4-0 à Le Mans).

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.