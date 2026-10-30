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A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 1 - Journée 9 30 oct. 2026 - 14:00 Stade Oceane

Le match entre Le Havre et le PSG est diffusé en France sur DAZN, Molotov et Ligue 1+. Retrouvez ci-dessous les options pour regarder la rencontre en direct.

Comment regarder Le Havre contre Paris Saint-Germain avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Le Havre vs Paris Saint-Germain : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 9 30 oct. 2026 - 14:00 Stade Oceane

Le match d'aujourd'hui entre Le Havre et Paris Saint-Germain débutera à 30 oct. 2026, 19:00.

Du côté de Le Havre, Didier Digard est privé de plusieurs joueurs : Stephan Zagadou, Lionel Mpasi-Nzau, Timothée Pembele, Elias Jelert et Felix Mambimbi sont tous indisponibles. Le onze probable alignerait Gauthier Gallon dans les buts, devant une défense composée de Djibril Ouziad, Junior Mwanga, Ayumu Seko et Enzo Koffi, avec Ahmed Touba, Simon Ebonog, Rassoul Ndiaye et Amir Richardson au milieu, et le duo Mbwana Samatta - Rayan Fofana en attaque.

Pour le PSG, Luis Enrique est contraint de faire sans Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Alessandro Longoni et Nuno Mendes. Le onze probable verrait Matvey Safonov garder les buts, avec Lucas Hernández, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho et Achraf Hakimi en défense, Vitinha, Fabián Ruiz et João Neves au milieu, et Maghnes Akliouche, Désiré Doué et Ferran Torres en attaque.

Le Havre traverse une période extrêmement difficile, avec quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues pour un seul succès. Les Normands ont encaissé 11 buts sur leurs quatre dernières sorties en Ligue 1, dont une lourde défaite 3-1 face à l'AJ Auxerre et une défaite 3-2 contre Toulouse. Leur unique victoire sur la période, un large 6-1 face à Boulogne, est à relativiser puisqu'il s'agissait d'une rencontre amicale.

Le PSG, à l'inverse, présente un bilan parfait sur ses cinq derniers matchs avec cinq victoires, dont des succès probants face à Barcelone en Ligue des Champions (4-2) et face à Manchester City (4-2 également). En Ligue 1, les Parisiens ont remporté leurs trois dernières rencontres, notamment contre Lyon (2-0) et Strasbourg (3-1). La solidité défensive du groupe est frappante : le PSG n'a concédé aucun but lors de ses deux derniers matchs de championnat.

Lors de leur dernière confrontation au Stade Océane, en février 2026, le PSG s'était imposé 1-0. Sur les cinq derniers duels entre les deux clubs, Paris domine très largement avec quatre victoires contre aucune pour Le Havre, et un seul match nul (3-3 en avril 2024 au Parc des Princes). Les Parisiens ont inscrit 13 buts et n'en ont concédé que 5 sur cette série.

En Ligue 1, le Paris Saint-Germain occupe la première place du classement, tandis que Le Havre pointe à la dernière position, dix-huitième. L'écart entre les deux formations illustre à lui seul les enjeux très différents qui entourent cette rencontre.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.