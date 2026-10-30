Où voir La Roche VF vs Bourg Peronnas en direct aujourd'hui : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

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La Roche VF vs Bourg Peronnas : heure du coup d'envoi

Ligue 3 - Journée 11 31 oct. 2026 - 09:45

Le match d'aujourd'hui entre La Roche VF et Bourg Peronnas débutera à 31 oct. 2026, 14:45.

Sur quelle chaîne passe le match aujourd'hui ?

La rencontre entre La Roche VF et Bourg Péronnas est diffusée en direct à la télévision et en streaming. Les options pour suivre le match en live sont disponibles ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

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Avant-match

Du côté de La Roche VF, aucune information officielle n'est disponible à ce stade concernant le staff, la composition probable ou les absences sur blessure ou suspension. Ces données seront mises à jour dès qu'elles seront communiquées avant le match.

Pour Bourg Péronnas, la situation est identique : ni l'entraîneur, ni le groupe, ni les éventuels blessés ou suspendus ne sont confirmés pour l'instant. Des précisions sont attendues plus près du coup d'envoi.

La Roche VF présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Vendéens ont inscrit dix buts et en ont concédé sept sur cette période. Leur dernière sortie s'est conclue par une victoire 1-2 face à US Changé en Coupe de France, après un revers 2-1 contre Caen en Ligue 3. Ils avaient auparavant enchaîné trois succès consécutifs, dont un 3-1 contre SC Aubagne Air Bel.

Bourg Péronnas affiche un bilan plus modeste avec deux victoires, deux défaites et une égalité sur ses cinq derniers matchs. L'équipe a marqué trois buts et en a concédé quatre. Le dernier résultat est une victoire 0-1 contre Ain Sud Foot en Coupe de France, après une défaite 0-1 face à FC Fleury 91 en Ligue 3. Les deux matchs précédents s'étaient soldés par un revers 2-0 contre Rouen et deux partages 1-1.

Aucune donnée sur les confrontations directes entre La Roche VF et Bourg Péronnas n'est disponible. Il n'est donc pas possible d'établir un bilan historique entre les deux clubs pour ce match.

En Ligue 3, La Roche VF occupe la première place du classement, ce qui en fait le leader incontesté de la division. Bourg Péronnas, à l'inverse, est classé dix-huitième, une position qui traduit une saison très compliquée pour le club. Ce match met donc en opposition le meilleur et le moins bien classé du championnat.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.