A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Grp. J San Francisco Bay Area Stadium

Les options de diffusion TV et de live stream pour regarder Jordanie vs Algérie sont disponibles ci-dessous.

Comment regarder Jordanie contre Algérie avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Jordanie vs Algérie : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Grp. J San Francisco Bay Area Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Jordanie et Algérie débutera à 23 juin 2026, 05:00.

Du côté jordanien, le sélectionneur Jamal Sellami dispose d'un effectif au complet : aucune blessure ni suspension n'est à signaler avant ce match. Le onze probable alignerait Yazeed Abulaila dans les buts, une défense à trois composée de Saed Al-Rosan, Yazan Abu Al-Arab et Mo Abualnadi, avec Noor Al-Rawabdeh et Ehsan Haddad dans le couloir, Nizar Al Rashdan et Mousa Tamari au milieu, et un trio offensif formé de Mohannad Abu Taha, Odeh Fakhouri et Ali Iyad Olwan.

Vladimir Petkovic ne signale lui non plus aucune indisponibilité dans son groupe. Le onze probable côté algérien verrait Luca Zidane dans les buts, une défense à quatre avec Rafik Belghali, Ramy Bensebaini, Aïssa Mandi et Rayan Ait Nouri, un milieu composé de Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza et Ramiz Zerrouki, et un trio offensif Riyad Mahrez, Fares Chaibi et Mohamed Amoura. Des mises à jour seront ajoutées si de nouvelles informations sont disponibles avant le coup d'envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

La Jordanie aborde ce match sans la moindre victoire lors de ses cinq dernières sorties : aucun succès, deux nuls et trois défaites. Leur résultat le plus récent est la défaite 3-1 contre l'Autriche le 17 juin en ouverture du Mondial. Sur cette série, ils avaient auparavant tenu deux nuls 2-2 face au Nigéria et au Costa Rica en mars, mais avaient aussi encaissé quatre buts lors d'une lourde défaite 4-1 contre la Suisse et perdu 2-0 contre la Colombie. Au total sur ces cinq matchs, la Jordanie a inscrit sept buts et en a concédé treize.

L'Algérie présente un bilan bien plus encourageant avec trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq dernières rencontres. La seule défaite de cette série est justement celle concédée face à l'Argentine (3-0) le 17 juin. Avant le tournoi, les Fennecs avaient battu la Bolivie 4-0 et les Pays-Bas 1-0 en amical, tout en tenant le nul 0-0 face à l'Uruguay. La série s'ouvre sur une large victoire 7-0 contre le Guatemala en mars. Sur ces cinq matchs, l'Algérie a marqué douze buts et n'en a concédé que trois.

JOR Dernier match ALG 0 1 Nul 0 Algérie 1 - 1 Jordanie 1 Buts marqués 1 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Les deux nations se sont très rarement croisées dans leur histoire commune. Le seul match recensé dans les données disponibles est un match amical disputé le 30 mai 2004 à Annaba, en Algérie, qui s'est terminé sur un nul 1-1. La rencontre de ce soir constitue donc leur première confrontation en compétition officielle.

Dans le Groupe J, la Jordanie occupe la troisième place et l'Algérie la quatrième position à l'issue de la première journée.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.