Coupe du monde - Grp. G Los Angeles Stadium

Pour regarder Iran vs Nouvelle-Zélande en streaming direct, beIN SPORTS CONNECT est le diffuseur disponible pour ce match de la Coupe du Monde 2026.

Comment regarder Iran contre Nouvelle-Zélande avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Iran vs Nouvelle-Zélande : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Grp. G Los Angeles Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Iran et Nouvelle-Zélande débutera à 16 juin 2026, 03:00.





Du côté iranien, le sélectionneur Amir Ghalenoei devrait aligner un onze de départ articulé autour d'Alireza Beiranvand dans les buts, d'une défense à quatre avec Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati et Milad Mohammadi, et d'un milieu de terrain organisé autour de Saeid Ezatolahi et Mohammad Mohebi. Saman Ghoddos et Mehdi Ghayedi animeront le jeu offensif, avec Mehdi Taremi en pointe. Aucune blessure ni suspension n'a été signalée dans le groupe iranien.

Pour la Nouvelle-Zélande, Darren Bazeley devrait s'appuyer sur Max Crocombe entre les poteaux, une défense construite autour de Michael Boxal et Finn Surman, et un milieu à trois avec Marko Stamenic, Matthew Garbett et Joe Bell. Chris Wood, capitaine et référence offensive, sera épaulé par Sarpreet Singh et Elijah Just. Aucune indisponibilité n'est à signaler dans le camp néo-zélandais.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

L'Iran présente un bilan de trois victoires, zéro nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs, tous disputés en matchs amicaux. La sélection iranienne a conclu sa préparation par un succès 2-0 face au Mali le 4 juin, après avoir battu la Gambie 3-1 fin mai. Le résultat le plus probant reste l'écrasante victoire 5-0 contre le Costa Rica en mars. Les deux revers sont venus contre le Nigéria, défaite 2-1, et un match nul sans but face à l'Ouzbékistan en novembre 2025 comptabilisé comme une défaite. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, l'Iran a inscrit dix buts et n'en a concédé que trois.

La Nouvelle-Zélande affiche un bilan bien moins rassurant, avec une seule victoire pour quatre défaites. Leur unique succès remonte à mars 2026, une nette victoire 4-1 contre le Chili. Depuis, les résultats se sont dégradés : défaite 1-0 contre l'Angleterre le 6 juin, lourde défaite 4-0 contre Haïti le 3 juin, et deux revers contre la Finlande (0-2) et l'Équateur (0-2). Les All Whites ont encaissé neuf buts lors de leurs quatre dernières sorties.





Les données disponibles ne permettent pas de dresser un bilan des cinq dernières confrontations directes entre l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Aucun historique de rencontres récentes entre les deux sélections n'est disponible à ce stade.





Dans le Groupe G de la Coupe du Monde 2026, l'Iran occupe la troisième place et la Nouvelle-Zélande la quatrième position au classement.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.