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Hoffenheim vs Lyon: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Hoffenheim vs Lyon
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Comment regarder le match de Ligue Europa entre Hoffenheim et Lyon, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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Hoffenheim - Lyon est diffusé en direct sur Canal+, CANAL+ Live et myCANAL. Les options pour regarder le match en streaming ou à la télévision sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder Hoffenheim contre Lyon avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Hoffenheim vs Lyon : heure du coup d'envoi

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Ligue Europa - Journée 3
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Le match d'aujourd'hui entre Hoffenheim et Lyon débutera à 22 oct. 2026, 21:00.

Hoffenheim vs Lyon Équipes probables

Entraineur

  • C. Ilzer

Du côté de Hoffenheim, Christian Ilzer prépare son équipe pour cette rencontre sans que des informations précises sur le groupe disponible n'aient encore été communiquées. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Lyon, dirigé par Paulo Fonseca, est également attendu sans annonce officielle concernant les absences ou la composition probable. Le staff lyonnais devrait confirmer son groupe dans les heures précédant la rencontre.

TSG

TSG - Forme

OFI
D2-0
SCP
D3-1
HSV
D2-3
BJK
D2-3
BMG
V1-2
But marqué (encaissé)
7/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
OL

OL - Forme

AND
V1-2
REN
V4-0
RCL
D2-1
CRY
V3-2
NCE
V2-1
But marqué (encaissé)
12/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Hoffenheim traverse une passe difficile : les hommes de Christian Ilzer n'ont remporté qu'un seul de leurs cinq derniers matchs, pour trois défaites. Leur sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 2-1 contre le Borussia Mönchengladbach en Bundesliga, mais ils avaient auparavant concédé une défaite 2-3 face au Besiktas en Ligue Europa. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, Hoffenheim a inscrit sept buts et en a encaissé neuf.

Lyon présente un bilan plus encourageant avec trois victoires lors de leurs cinq dernières sorties. Les Gones ont battu Nice 2-1 en Ligue 1 lors de leur dernier match, après s'être imposés 3-2 face à Crystal Palace en Ligue Europa. En cinq matchs, Lyon a marqué dix buts et n'en a concédé que sept, signe d'une équipe capable de produire offensivement.

Face à face

HoffenheimNulLyon
0
3
0
Ligue Europa
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
Lyon badge
Lyon
OL
2
FDM
Ligue des Champions
Lyon badge
Lyon
OL
2
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
FDM
Ligue des Champions
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
Lyon badge
Lyon
OL
3
FDM
7Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts3/3
Les deux équipes ont marqué3/3

Le dernier face-à-face entre les deux clubs remonte à novembre 2024, lors d'une rencontre de Ligue Europa qui s'était terminée sur un match nul 2-2 au SNP Arena. Les deux équipes se sont également affrontées en Ligue des Champions lors de la saison 2018-2019, avec deux autres matchs nuls : 2-2 à Lyon et 3-3 à Sinsheim. Sur l'ensemble des confrontations répertoriées, aucune équipe ne s'est imposée, les trois rencontres ayant toutes abouti à un partage des points.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Juventus FCJuventus FCJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
N
V
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
N
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
N
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
V
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
Milan ACMilan ACMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AlkmaarAlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
N
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
N
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
N
24
LevskiLevskiLES
201112-11
N
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
N
27
NEC NimégueNEC NimégueNEC
201116-51
N
D
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
MarseilleMarseilleOM
200215-40
D
D
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue Europa, Lyon occupe la huitième place du classement général, tandis que Hoffenheim pointe à la trentième position. L'écart entre les deux équipes au tableau européen illustre parfaitement les trajectoires opposées des deux clubs depuis le début de la compétition.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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