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Hoffenheim vs Besiktas: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Hoffenheim vs Besiktas
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Comment regarder le match de Ligue Europa entre Hoffenheim et Besiktas, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Hoffenheim - Beşiktaş est diffusé en direct sur CANAL+ Live et disponible en live stream sur myCANAL. Accédez au match en cliquant sur le lien de votre service préféré ci-dessous.

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Comment regarder Hoffenheim contre Besiktas avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Hoffenheim vs Besiktas : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Hoffenheim et Besiktas débutera à 15 oct. 2026, 21:00.

Hoffenheim vs Besiktas Équipes probables

Entraineur

  • C. Ilzer

Du côté d'Hoffenheim, Christian Ilzer prépare ce match sans informations confirmées sur les blessés ou les suspendus à ce stade. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Beşiktaş, Vincenzo Italiano dispose également d'un groupe dont la composition exacte reste à préciser. Aucune absence officielle n'a été communiquée pour l'instant, et les informations seront complétées dès que disponibles.

TSG

TSG - Forme

BVB
D2-3
VFB
V2-1
OFI
D2-0
SCP
D3-1
HSV
D2-3
But marqué (encaissé)
7/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
BJK

BJK - Forme

FB
V1-2
ERZ
V3-0
OM
V4-1
AMS
D3-2
KOB
V2-1
But marqué (encaissé)
13/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Hoffenheim présente un bilan d'une victoire pour quatre défaites lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La défaite la plus récente est survenue face à Hambourg (3-2) en Bundesliga le 10 octobre. Les Allemands ont également chuté contre Paderborn (3-1) et perdu 2-0 face à l'OFI Crète en Ligue Europa. Leur seule victoire dans cette période remonte au succès 2-1 contre le VfB Stuttgart. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, Hoffenheim a marqué huit buts et en a concédé douze.

Beşiktaş affiche un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs. La victoire la plus récente est un succès 2-1 contre Kocaelispor en Super Lig le 11 octobre. Le club turc a également écrasé Marseille 4-1 en Ligue Europa et s'est imposé face à Fenerbahçe (2-1). Leur seule défaite dans cette séquence est une courte élimination 3-2 contre Amed Sportif. Beşiktaş a inscrit douze buts et n'en a concédé que cinq sur cette période.

Les données disponibles ne permettent pas d'établir un historique de confrontations directes entre Hoffenheim et Beşiktaş. Il s'agit d'une rencontre rare entre ces deux clubs, et aucun résultat récent entre les deux équipes n'est répertorié dans les données fournies.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Juventus FCJuventus FCJUV
110050+53
V
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
V
3
Sparta PragueSparta PragueSPP
110041+33
V
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
V
5
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
110030+33
V
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
V
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
V
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
V
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
V
10
LyonLyonOL
110021+13
V
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
V
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
V
13
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
110021+13
V
14
SalzburgSalzburgSAL
110010+13
V
15
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
110010+13
V
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
V
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
N
17
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
N
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
N
17
RennesRennesREN
10100001
N
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
D
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
D
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
D
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
D
25
AlkmaarAlkmaarAZ
100101-10
D
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
D
25
LevskiLevskiLES
100101-10
D
28
CelticCelticCEL
100113-20
D
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
D
29
Milan ACMilan ACMIL
100102-20
D
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
100102-20
D
32
MarseilleMarseilleOM
100114-30
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
D
34
PlzenPlzenVPL
100103-30
D
35
Lech PoznanLech PoznanLCH
100104-40
D
36
NEC NimégueNEC NimégueNEC
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue Europa, Hoffenheim occupe la 29e place du classement de la phase de ligue, tandis que Beşiktaş est 4e. L'écart entre les deux équipes au classement reflète leur forme respective sur la scène européenne cette saison.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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