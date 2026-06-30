A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Phase Finale New York/New Jersey Stadium

France - Suède est diffusé en clair sur M6, accessible également en streaming gratuit via M6+ et 6play. Les abonnés beIN SPORTS peuvent suivre le match sur beIN SPORTS 1 ou en ligne sur beIN SPORTS CONNECT. myCANAL propose également le match pour ses abonnés, et Molotov regroupe plusieurs de ces chaînes sur une seule plateforme.

Comment regarder France contre Suède avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

France vs Suède : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Phase Finale New York/New Jersey Stadium

Le match d'aujourd'hui entre France et Suède débutera à 30 juin 2026, 23:00.

Du côté français, Didier Deschamps n'a communiqué aucune absence ni blessure confirmée pour ce match. Aucune composition probable n'a été annoncée à ce stade ; des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour la Suède, Graham Potter devra se passer d'Isak Hien, forfait sur blessure. Aucune autre absence ni suspension n'est signalée dans l'effectif suédois. La composition probable n'a pas encore été dévoilée officiellement.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions 4 I. Hien

La France affiche un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Bleus ont conclu leur phase de groupes par une victoire 1-4 contre la Norvège, avec le triplé d'Ousmane Dembélé, après avoir battu l'Irak 3-0 et le Sénégal 3-1. Avant le tournoi, ils avaient disposé de l'Irlande du Nord 3-1 en amical, mais avaient cédé 1-2 face à la Côte d'Ivoire. La France a inscrit 12 buts sur ces cinq rencontres et en a concédé 4.

La Suède présente un bilan plus irrégulier : une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Leur résultat le plus récent est un nul 1-1 contre le Japon en Coupe du Monde, après une lourde défaite 5-1 face aux Pays-Bas. Ils ont néanmoins démontré leur potentiel offensif avec une victoire 5-1 contre la Tunisie. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, les Suédois ont marqué 10 buts et en ont encaissé 12.

La rencontre la plus récente entre les deux nations remonte à novembre 2020, en UEFA Nations League A, avec une victoire nette de la France 4-2 à domicile. Quelques mois plus tôt, en septembre 2020, la Suède avait tenu les Bleus en échec 0-1 à Stockholm. Sur les cinq dernières confrontations, la France s'impose avec trois victoires contre deux pour la Suède, pour un total de 9 buts inscrits par les Français et 6 par les Suédois.

La France a terminé en tête du Groupe I, tandis que la Suède a terminé à la troisième place du Groupe F pour se qualifier parmi les meilleurs troisièmes.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.