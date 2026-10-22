A quelle heure commence le jeu ?

Ligue Europa - Journée 3 22 oct. 2026 - 12:45 Groupama Arena

Les options de chaîne TV et de live stream pour regarder Ferencvaros vs Torreense sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Ferencvaros contre Torreense avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Ferencvaros vs Torreense : heure du coup d'envoi

Ligue Europa - Journée 3 22 oct. 2026 - 12:45 Groupama Arena

Le match d'aujourd'hui entre Ferencvaros et Torreense débutera à 22 oct. 2026, 18:45.

Du côté de Ferencvaros, Balazs Borbely n'a communiqué ni composition probable ni absence notable avant ce match. Les informations seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Pour Torreense, Luis Tralhao n'a également pas encore dévoilé de liste de blessés ni de composition prévisionnelle. Des précisions sont attendues dans les heures précédant la rencontre.

Ferencvaros présente un bilan de deux victoires, trois nuls et aucune défaite lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent est un nul 1-1 contre Kisvarda en NB I, qui a suivi le succès 2-1 contre Plzen en Ligue Europa. Sur l'ensemble de cette série, le club de Budapest a inscrit huit buts et en a concédé sept, ce qui reflète une équipe qui crée des occasions mais peine à maintenir sa solidité défensive.

Torreense, de leur côté, affichent un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur leurs cinq dernières sorties. Leur dernier match s'est soldé par une défaite 1-2 en Ligue Europa face à Sunderland, après une défaite 1-0 contre Tondela en championnat. Le club portugais a tout de même signé une victoire 1-2 à Lillestroem lors de sa précédente sortie européenne, et a battu Benfica B 2-0 plus tôt dans la série.

Aucune donnée de confrontation directe entre Ferencvaros et Torreense n'est disponible pour ce match.

En Ligue Europa, Ferencvaros occupe une position dans la première moitié du classement, ce qui leur confère un léger avantage psychologique, tandis que Torreense se trouve dans la partie inférieure du tableau, rendant ce déplacement à Budapest d'autant plus important pour les Portugais.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.