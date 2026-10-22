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Ferencvaros vs Torreense: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Ferencvaros vs Torreense
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Comment regarder le match de Ligue Europa entre Ferencvaros et Torreense, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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Les options de chaîne TV et de live stream pour regarder Ferencvaros vs Torreense sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder Ferencvaros contre Torreense avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Ferencvaros vs Torreense : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Ferencvaros et Torreense débutera à 22 oct. 2026, 18:45.

Ferencvaros vs Torreense Équipes probables

Entraineur

  • B. Borbely

Du côté de Ferencvaros, Balazs Borbely n'a communiqué ni composition probable ni absence notable avant ce match. Les informations seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Pour Torreense, Luis Tralhao n'a également pas encore dévoilé de liste de blessés ni de composition prévisionnelle. Des précisions sont attendues dans les heures précédant la rencontre.

FTC

FTC - Forme

CEL
V1-3
NYI
N1-1
DEB
N1-1
VPL
V2-1
KIS
N1-1
But marqué (encaissé)
8/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
TOR

TOR - Forme

BEN
V0-2
LEI
N0-0
LIL
V1-2
TON
D1-0
SUN
D1-2
But marqué (encaissé)
5/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Ferencvaros présente un bilan de deux victoires, trois nuls et aucune défaite lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent est un nul 1-1 contre Kisvarda en NB I, qui a suivi le succès 2-1 contre Plzen en Ligue Europa. Sur l'ensemble de cette série, le club de Budapest a inscrit huit buts et en a concédé sept, ce qui reflète une équipe qui crée des occasions mais peine à maintenir sa solidité défensive.

Torreense, de leur côté, affichent un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur leurs cinq dernières sorties. Leur dernier match s'est soldé par une défaite 1-2 en Ligue Europa face à Sunderland, après une défaite 1-0 contre Tondela en championnat. Le club portugais a tout de même signé une victoire 1-2 à Lillestroem lors de sa précédente sortie européenne, et a battu Benfica B 2-0 plus tôt dans la série.

Aucune donnée de confrontation directe entre Ferencvaros et Torreense n'est disponible pour ce match.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Juventus FCJuventus FCJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
N
V
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
N
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
N
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
V
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
Milan ACMilan ACMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AlkmaarAlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
N
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
N
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
N
24
LevskiLevskiLES
201112-11
N
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
N
27
NEC NimégueNEC NimégueNEC
201116-51
N
D
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
MarseilleMarseilleOM
200215-40
D
D
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue Europa, Ferencvaros occupe une position dans la première moitié du classement, ce qui leur confère un léger avantage psychologique, tandis que Torreense se trouve dans la partie inférieure du tableau, rendant ce déplacement à Budapest d'autant plus important pour les Portugais.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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