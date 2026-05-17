Premier League - Premier League Hill Dickinson Stadium

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Comment regarder Everton contre Sunderland avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

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Everton vs Sunderland : heure du coup d'envoi

Premier League - Premier League Hill Dickinson Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Everton et Sunderland débutera à 17 mai 2026, 16:00.





Du côté d'Everton, David Moyes devra composer sans Idrissa Gueye, Jack Grealish et Jarrad Branthwaite, tous trois indisponibles sur blessure. Aucune suspension n'est à signaler. Le onze probable alignerait J. Pickford ; M. Keane, V. Mykolenko, J. O'Brien, J. Tarkowski ; K. Dewsbury-Hall, M. Roehl, J. Garner, T. Iroegbunam ; I. Ndiaye ; Beto.

Sunderland seront privés de Bertrand Traoré et R. Mundle, absents sur blessure. D. Ballard est quant à lui suspendu. La composition probable des Black Cats se présente ainsi : R. Roefs ; O. Alderete, Reinildo, L. Geertruida, N. Mukiele ; N. Sadiki, G. Xhaka, C. Talbi, T. Hume ; E. Le Fee ; B. Brobbey. Des mises à jour seront ajoutées si la situation évolue avant le coup d'envoi.

Everton affiche un bilan de zéro victoire, trois nuls et deux défaites sur ses cinq dernières sorties en Premier League. Leur match le plus récent s'est soldé par un nul 2-2 face à Crystal Palace le 10 mai. Auparavant, les Toffees avaient partagé les points 3-3 avec Manchester City, une performance remarquée compte tenu de l'adversaire. Les deux défaites de cette série sont venues face à West Ham (2-1) et Liverpool (1-2). Everton a inscrit dix buts et en a encaissé dix sur cette période, ce qui illustre une équipe qui marque régulièrement mais reste exposée défensivement.

Sunderland comptent une victoire, deux nuls et deux défaites lors de leurs cinq dernières rencontres de championnat. Leur dernier match s'est achevé sur un nul 0-0 contre Manchester United le 9 mai. La défaite 5-0 contre Nottingham Forest le 24 avril reste le résultat le plus sévère de cette séquence. Les Black Cats ont également été battus 4-3 par Aston Villa, avant de s'imposer 1-0 à Tottenham le 12 avril, leur seule victoire dans cette période. Sur ces cinq matchs, Sunderland a marqué cinq buts et en a concédé onze.





Le dernier face-à-face entre les deux clubs remonte au 10 janvier 2026, lorsqu'Everton et Sunderland se sont quittés sur un nul 1-1 en FA Cup. Avant cela, les équipes s'étaient également neutralisées 1-1 en Premier League à la Stadium of Light en novembre 2025. En remontant aux cinq dernières confrontations répertoriées, Everton n'a pas perdu un seul de ces duels, avec deux nuls récents et trois succès plus anciens, dont des victoires 3-0 en Carabao Cup en 2017, 2-0 en Premier League en février 2017 et 3-0 en déplacement à Sunderland en septembre 2016.





Au classement de Premier League, Everton occupe la dixième place et Sunderland la douzième. Les deux équipes évoluent dans la partie médiane du tableau, sans pression au classement pour ce dernier droit de la saison.





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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

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