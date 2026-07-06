A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Phase Finale Seattle Stadium

Les options de diffusion TV et de live stream pour ce huitième de finale sont listées ci-dessous. Le match est diffusé sur beIN SPORTS 1 et accessible via myCANAL ainsi que beIN SPORTS CONNECT.

Comment regarder États-Unis contre Belgique avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

États-Unis vs Belgique : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Phase Finale Seattle Stadium

Le match d'aujourd'hui entre États-Unis et Belgique débutera à 7 juil. 2026, 02:00.

Du côté américain, Mauricio Pochettino dispose d'un groupe au complet. Folarin Balogun, dont la suspension d'un match avait été prononcée après son carton rouge contre la Bosnie-Herzégovine, a été officiellement réintégré après que la FIFA a suspendu sa sanction. Le onze probable alignerait Matt Freese dans les buts, une défense composée d'Alex Freeman, Antonee Robinson, Chris Richards, Tim Ream et Sergino Dest, un milieu à trois avec Malik Tillman, Weston McKennie et Tyler Adams, et un duo offensif formé de Christian Pulisic et Folarin Balogun. Aucune blessure ni suspension n'est signalée pour les États-Unis à l'approche du match.

Pour la Belgique, Rudi Garcia ne déplore aucune blessure ni suspension confirmée. Le onze probable verrait Thibaut Courtois garder les buts derrière Brandon Mechele, Timothy Castagne, Arthur Theate et Maxim De Cuyper. Leandro Trossard, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne et Hans Vanaken sont attendus au milieu, avec Jérémy Doku et Charles De Ketelaere en soutien de l'attaque. Les informations seront mises à jour si des forfaits de dernière minute venaient à être signalés.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Les États-Unis affichent trois victoires et deux défaites sur leurs cinq derniers matchs. Leur sortie la plus récente, le 2 juillet, s'est soldée par un succès 2-0 contre la Bosnie-Herzégovine, obtenu à dix contre onze en deuxième période. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, les Américains ont inscrit onze buts et en ont concédé six. Les deux victoires précédentes au Mondial face au Paraguay (4-1) et à l'Australie (2-0) illustrent leur efficacité offensive, tandis que les défaites contre la Turquie (3-2) et l'Allemagne (2-1 en amical) montrent une certaine fragilité face aux équipes européennes.

La Belgique présente un bilan de trois victoires et deux nuls, sans la moindre défaite. Leur dernier match, le 1er juillet, a vu les Diables Rouges s'imposer 3-2 en prolongation contre le Sénégal. Les victoires 5-1 contre la Nouvelle-Zélande et 5-0 contre la Tunisie en amical témoignent d'une puissance offensive certaine. Les nuls contre l'Iran (0-0) et l'Égypte (1-1) montrent que Garcia sait aussi faire preuve de prudence. Au total, la Belgique a marqué quatorze buts et n'en a concédé que quatre sur ses cinq derniers matchs.

La rencontre la plus récente entre ces deux sélections remonte au 28 mars 2026, un amical au cours duquel la Belgique s'est imposée 5-2 à Atlanta. Avant cela, les deux nations s'étaient retrouvées en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2014, avec une victoire belge 2-1 après prolongation. Sur les quatre dernières confrontations répertoriées, la Belgique a remporté chaque rencontre, inscrivant douze buts contre cinq pour les États-Unis.

Les États-Unis ont terminé premiers du Groupe D, tandis que la Belgique a remporté le Groupe G. Les deux équipes abordent ce huitième de finale en position de leaders de leur poule respective.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.