A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Grp. E Kansas City Stadium

Les options de diffusion disponibles pour ce match sont indiquées ci-dessous. Pour regarder Équateur - Curaçao en live stream, beIN SPORTS CONNECT propose la couverture de la rencontre.

Comment regarder Équateur contre Curaçao avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Équateur vs Curaçao : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Grp. E Kansas City Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Équateur et Curaçao débutera à 21 juin 2026, 02:00.

Du côté équatorien, Sebastián Beccacece devrait aligner une défense à quatre avec Willian Pacho et Piero Hincapie dans l'axe, Angelo Preciado et Joel Ordonez sur les côtés. Moises Caicedo et Alan Franco sont attendus au milieu, avec Pedro Vite et John Yeboah dans les couloirs. Gonzalo Plata et Enner Valencia formeront le duo offensif. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans le camp équatorien avant ce match.

Dick Advocaat devrait reconduire Eloy Room dans les buts, avec Sherel Floranus, Armando Obispo, Deveron Fonville et Riechedly Bazoer en défense. Livano Comenencia, Juninho Bacuna et Leandro Bacuna sont attendus au milieu de terrain, tandis que Sontje Hansen, Tahith Chong et Jurgen Locadia composeront l'attaque. Aucune indisponibilité n'a été confirmée pour Curaçao. Des mises à jour seront ajoutées si nécessaire avant le coup d'envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

L'Équateur présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs. La défaite 1-0 contre la Côte d'Ivoire le 14 juin en Coupe du monde constitue leur résultat le plus récent, qui a mis fin à une longue série sans défaite. Avant cela, La Tri avait battu le Guatemala 3-0 puis l'Arabie saoudite 2-1 en matchs amicaux. Les deux nuls 1-1 contre les Pays-Bas et le Maroc en mars complètent ce tableau. Sur ces cinq rencontres, l'Équateur a inscrit huit buts et en a concédé quatre.

Le bilan récent de Curaçao est plus difficile à lire : une seule victoire en cinq matchs. Ce succès, un 4-0 contre Aruba le 7 juin, est encadré par quatre défaites dont la lourde correction 7-1 subie face à l'Allemagne en ouverture du Mondial et un revers 4-1 contre l'Écosse. L'Australie les avait battus 5-1 en mars, et la Chine 2-0 lors de la même fenêtre internationale. Sur ces cinq matchs, Curaçao a marqué six buts et en a concédé dix-neuf.

Équateur et Curaçao ne se sont jamais affrontés dans les données disponibles. Le 20 juin 2026 marque la toute première rencontre entre les deux nations, à quelque niveau que ce soit.

Dans le Groupe E, l'Équateur occupe la troisième place et Curaçao la quatrième avant ce match.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.