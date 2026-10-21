Dinamo Zagreb vs NEC Nimégue : Où regarder le match en ligne, comment le voir pour streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Dinamo Zagreb vs NEC Nimégue : heure du coup d'envoi

Ligue Europa - Journée 3 22 oct. 2026 - 12:45 Stadion Maksimir

Le match d'aujourd'hui entre Dinamo Zagreb et NEC Nimégue débutera à 22 oct. 2026, 18:45.

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Aperçu du match

Du côté du Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic est à la tête du groupe croate pour cette rencontre de Ligue Europa. Aucune information officielle concernant des blessés ou des suspensions n'est disponible pour le moment ; des précisions seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour NEC Nimègue, Dick Schreuder prépare son équipe pour ce déplacement en Croatie. Là encore, aucune donnée sur les absences ou les suspensions n'est confirmée à ce stade ; les dernières informations seront communiquées avant le match.

Le Dinamo Zagreb présente un bilan de quatre victoires pour une défaite lors de ses cinq dernières rencontres. Les Croates ont battu Anderlecht 1-0 en Ligue Europa avant de s'imposer largement 5-1 contre Slaven en championnat. Leur seule contre-performance sur cette période reste la défaite 2-1 concédée face au Hajduk Split. Au total, Zagreb a inscrit 13 buts et n'en a concédé que 4 sur ces cinq matchs, ce qui témoigne d'une solidité défensive retrouvée.

NEC Nimègue affiche un bilan bien plus modeste avec quatre nuls et une défaite sur leurs cinq dernières sorties. Le club néerlandais a concédé une lourde défaite 5-0 face à la Juventus en Ligue Europa et n'a pas réussi à faire mieux qu'un partage des points dans ses quatre autres rencontres, dont le dernier en date, un nul 2-2 contre Fortuna Sittard en Eredivisie. Sur cette période, NEC a marqué 6 buts pour 10 encaissés.

Face à face Nul 1 0 0 Ligue Europa Dinamo Zagreb DZG 3 NEC Nimégue NEC 2 FDM 3 Buts marqués 2 Matchs au-delà des 2.5 buts 1 / 1 Les deux équipes ont marqué 1 / 1

Les deux clubs ne se sont affrontés qu'une seule fois dans les données disponibles. Lors de cette rencontre en Ligue Europa le 23 octobre 2008, le Dinamo Zagreb avait dominé NEC Nimègue 3-2 à domicile. Le bilan historique répertorié penche donc en faveur des Croates, avec une victoire pour zéro côté néerlandais.

Au classement de la Ligue Europa, le Dinamo Zagreb occupe la 14e place tandis que NEC Nimègue est relégué en 27e position. Les deux équipes se trouvent dans des situations contrastées : Zagreb est en mesure de viser les places qualificatives directes, alors que NEC doit impérativement réagir pour ne pas se retrouver hors course dans la compétition.

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