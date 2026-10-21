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Dinamo Zagreb vs NEC Nimégue : Où regarder le match en ligne, comment le voir pour streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Dinamo Zagreb vs NEC Nimégue
Dinamo Zagreb
NEC Nimégue
Ligue Europa

Comment regarder le match de Ligue Europa entre Dinamo Zagreb et NEC Nimégue en direct ? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Dinamo Zagreb vs NEC Nimégue : heure du coup d'envoi

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Ligue Europa - Journée 3
Stadion Maksimir

Le match d'aujourd'hui entre Dinamo Zagreb et NEC Nimégue débutera à 22 oct. 2026, 18:45.

Comment voir le match ?

Dinamo Zagreb - NEC Nimègue est diffusé en direct sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL. Les options pour suivre la rencontre sont indiquées ci-dessous.

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Comment voir le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

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Aperçu du match

Dinamo Zagreb vs NEC Nimégue Équipes probables

Entraineur

  • M. Kovacevic

Du côté du Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic est à la tête du groupe croate pour cette rencontre de Ligue Europa. Aucune information officielle concernant des blessés ou des suspensions n'est disponible pour le moment ; des précisions seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour NEC Nimègue, Dick Schreuder prépare son équipe pour ce déplacement en Croatie. Là encore, aucune donnée sur les absences ou les suspensions n'est confirmée à ce stade ; les dernières informations seront communiquées avant le match.

DZG

DZG - Forme

NKL
V3-2
VUK
V0-4
HAS
D2-1
AND
V1-0
SLA
V1-5
But marqué (encaissé)
14/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
NEC

NEC - Forme

JUV
D5-0
GAE
N1-1
AJX
N1-1
LES
N1-1
SIT
N2-2
But marqué (encaissé)
5/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Le Dinamo Zagreb présente un bilan de quatre victoires pour une défaite lors de ses cinq dernières rencontres. Les Croates ont battu Anderlecht 1-0 en Ligue Europa avant de s'imposer largement 5-1 contre Slaven en championnat. Leur seule contre-performance sur cette période reste la défaite 2-1 concédée face au Hajduk Split. Au total, Zagreb a inscrit 13 buts et n'en a concédé que 4 sur ces cinq matchs, ce qui témoigne d'une solidité défensive retrouvée.

NEC Nimègue affiche un bilan bien plus modeste avec quatre nuls et une défaite sur leurs cinq dernières sorties. Le club néerlandais a concédé une lourde défaite 5-0 face à la Juventus en Ligue Europa et n'a pas réussi à faire mieux qu'un partage des points dans ses quatre autres rencontres, dont le dernier en date, un nul 2-2 contre Fortuna Sittard en Eredivisie. Sur cette période, NEC a marqué 6 buts pour 10 encaissés.

Face à face

Dinamo ZagrebNulNEC Nimégue
1
0
0
Ligue Europa
Dinamo Zagreb badge
Dinamo Zagreb
DZG
3
NEC Nimégue badge
NEC Nimégue
NEC
2
FDM
3Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts1/1
Les deux équipes ont marqué1/1

Les deux clubs ne se sont affrontés qu'une seule fois dans les données disponibles. Lors de cette rencontre en Ligue Europa le 23 octobre 2008, le Dinamo Zagreb avait dominé NEC Nimègue 3-2 à domicile. Le bilan historique répertorié penche donc en faveur des Croates, avec une victoire pour zéro côté néerlandais.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Juventus FCJuventus FCJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
N
V
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
N
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
N
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
V
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
Milan ACMilan ACMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AlkmaarAlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
N
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
N
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
N
24
LevskiLevskiLES
201112-11
N
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
N
27
NEC NimégueNEC NimégueNEC
201116-51
N
D
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
MarseilleMarseilleOM
200215-40
D
D
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

Au classement de la Ligue Europa, le Dinamo Zagreb occupe la 14e place tandis que NEC Nimègue est relégué en 27e position. Les deux équipes se trouvent dans des situations contrastées : Zagreb est en mesure de viser les places qualificatives directes, alors que NEC doit impérativement réagir pour ne pas se retrouver hors course dans la compétition.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur ? Ça marche, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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