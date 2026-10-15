A quelle heure commence le jeu ?

Ligue Europa - Journée 2 15 oct. 2026 - 15:00 Stadion Maksimir

Ce match de Ligue Europa entre le Dinamo Zagreb et Anderlecht est diffusé en direct sur CANAL+ Live et myCANAL. Retrouvez toutes les options pour suivre la rencontre en live stream ci-dessous.

Comment regarder Dinamo Zagreb contre Anderlecht avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Dinamo Zagreb vs Anderlecht : heure du coup d'envoi

Ligue Europa - Journée 2 15 oct. 2026 - 15:00 Stadion Maksimir

Le match d'aujourd'hui entre Dinamo Zagreb et Anderlecht débutera à 15 oct. 2026, 21:00.

Du côté du Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic prépare son équipe pour cette rencontre européenne. Aucune information officielle sur les blessés ou les suspensions n'est disponible pour l'instant ; les données seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Pour Anderlecht, Vitor Bruno devra également composer sans liste de forfaits confirmée. Les compositions probables et les absences seront précisées dès que les informations officielles seront communiquées.

Le Dinamo Zagreb présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. La dernière sortie s'est soldée par une défaite 2-1 face au Hajduk Split en championnat le 10 octobre. Les Croates ont tout de même inscrit neuf buts sur cette série, mais en ont concédé neuf également, témoignant d'une défense poreuse. Leur seul match de Ligue Europa de référence s'est terminé sur un score nul et vierge contre Hapoel Beer Sheva.

Anderlecht affiche une forme bien plus solide avec quatre victoires pour une seule défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Bruxellois ont remporté leurs trois dernières rencontres de First Division A, dont un 3-0 contre Zulte-Waregem. Leur unique revers sur la période est cette défaite 1-2 contre Lyon en Ligue Europa. Au total, Anderlecht a marqué sept buts et n'en a concédé que trois sur cette série.

Les deux clubs se sont déjà affrontés à quatre reprises en Ligue Europa, la dernière fois en décembre 2018 au Stadion Maksimir, où la rencontre s'était terminée sur un score nul et vierge. Sur l'ensemble de ces confrontations, Anderlecht et le Dinamo Zagreb ont chacun connu des succès, les Croates s'étant notamment imposés à deux reprises lors des éditions 2009 et 2018. La série témoigne d'un équilibre global entre les deux formations sur la scène européenne.

Au classement de la Ligue Europa, le Dinamo Zagreb occupe la 17e place, tandis qu'Anderlecht pointe à la 22e position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.