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Dinamo Zagreb vs Anderlecht: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Dinamo Zagreb vs Anderlecht
Dinamo Zagreb
Anderlecht
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Comment regarder le match de Ligue Europa entre Dinamo Zagreb et Anderlecht, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue Europa - Journée 2
Stadion Maksimir
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Ce match de Ligue Europa entre le Dinamo Zagreb et Anderlecht est diffusé en direct sur CANAL+ Live et myCANAL. Retrouvez toutes les options pour suivre la rencontre en live stream ci-dessous.

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Comment regarder Dinamo Zagreb contre Anderlecht avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Dinamo Zagreb vs Anderlecht : heure du coup d'envoi

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Ligue Europa - Journée 2
Stadion Maksimir

Le match d'aujourd'hui entre Dinamo Zagreb et Anderlecht débutera à 15 oct. 2026, 21:00.

Dinamo Zagreb vs Anderlecht Équipes probables

Entraineur

  • M. Kovacevic

Du côté du Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic prépare son équipe pour cette rencontre européenne. Aucune information officielle sur les blessés ou les suspensions n'est disponible pour l'instant ; les données seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Pour Anderlecht, Vitor Bruno devra également composer sans liste de forfaits confirmée. Les compositions probables et les absences seront précisées dès que les informations officielles seront communiquées.

DZG

DZG - Forme

OSI
D4-2
HBS
N0-0
NKL
V3-2
VUK
V0-4
HAS
D2-1
But marqué (encaissé)
10/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
AND

AND - Forme

MEC
V0-1
OL
D1-2
ZUL
V3-0
SDR
V3-0
CER
V1-2
But marqué (encaissé)
10/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Le Dinamo Zagreb présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. La dernière sortie s'est soldée par une défaite 2-1 face au Hajduk Split en championnat le 10 octobre. Les Croates ont tout de même inscrit neuf buts sur cette série, mais en ont concédé neuf également, témoignant d'une défense poreuse. Leur seul match de Ligue Europa de référence s'est terminé sur un score nul et vierge contre Hapoel Beer Sheva.

Anderlecht affiche une forme bien plus solide avec quatre victoires pour une seule défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Bruxellois ont remporté leurs trois dernières rencontres de First Division A, dont un 3-0 contre Zulte-Waregem. Leur unique revers sur la période est cette défaite 1-2 contre Lyon en Ligue Europa. Au total, Anderlecht a marqué sept buts et n'en a concédé que trois sur cette série.

Face à face

Dinamo ZagrebNulAnderlecht
2
1
1
Ligue Europa
Dinamo Zagreb badge
Dinamo Zagreb
DZG
0
Anderlecht badge
Anderlecht
AND
0
FDM
Ligue Europa
Anderlecht badge
Anderlecht
AND
0
Dinamo Zagreb badge
Dinamo Zagreb
DZG
2
FDM
Ligue Europa
Anderlecht badge
Anderlecht
AND
0
Dinamo Zagreb badge
Dinamo Zagreb
DZG
1
FDM
Ligue Europa
Dinamo Zagreb badge
Dinamo Zagreb
DZG
0
Anderlecht badge
Anderlecht
AND
2
FDM
3Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts0/4
Les deux équipes ont marqué0/4

Les deux clubs se sont déjà affrontés à quatre reprises en Ligue Europa, la dernière fois en décembre 2018 au Stadion Maksimir, où la rencontre s'était terminée sur un score nul et vierge. Sur l'ensemble de ces confrontations, Anderlecht et le Dinamo Zagreb ont chacun connu des succès, les Croates s'étant notamment imposés à deux reprises lors des éditions 2009 et 2018. La série témoigne d'un équilibre global entre les deux formations sur la scène européenne.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Juventus FCJuventus FCJUV
110050+53
V
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
V
3
Sparta PragueSparta PragueSPP
110041+33
V
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
V
5
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
110030+33
V
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
V
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
V
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
V
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
V
10
LyonLyonOL
110021+13
V
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
V
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
V
13
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
110021+13
V
14
SalzburgSalzburgSAL
110010+13
V
15
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
110010+13
V
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
V
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
N
17
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
N
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
N
17
RennesRennesREN
10100001
N
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
D
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
D
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
D
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
D
25
AlkmaarAlkmaarAZ
100101-10
D
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
D
25
LevskiLevskiLES
100101-10
D
28
CelticCelticCEL
100113-20
D
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
D
29
Milan ACMilan ACMIL
100102-20
D
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
100102-20
D
32
MarseilleMarseilleOM
100114-30
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
D
34
PlzenPlzenVPL
100103-30
D
35
Lech PoznanLech PoznanLCH
100104-40
D
36
NEC NimégueNEC NimégueNEC
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

Au classement de la Ligue Europa, le Dinamo Zagreb occupe la 17e place, tandis qu'Anderlecht pointe à la 22e position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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