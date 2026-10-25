A quelle heure commence le jeu ?

Premier League - Journée 8 25 oct. 2026 - 10:00 Selhurst Park

Ce match de Premier League entre Crystal Palace et Newcastle est diffusé en direct sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL. Les options de diffusion sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Crystal Palace contre Newcastle avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Crystal Palace vs Newcastle : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 8 25 oct. 2026 - 10:00 Selhurst Park

Le match d'aujourd'hui entre Crystal Palace et Newcastle débutera à 25 oct. 2026, 15:00.

Du côté de Crystal Palace, Pierre Sage devrait aligner Walter Benitez dans les buts, avec une défense composée de Chris Richards, Jaydee Canvot, Axel Disasi et Tyrick Mitchell. Adam Wharton et Anan Khalaili sont attendus au milieu, aux côtés de Daichi Kamada. Yeremy Pino, Dwight McNeil et Edward Nketiah formeraient le trio offensif. Les absences concernent Chadi Riad, Takehiro Tomiyasu, Joergen Strand Larsen et Quinten Timber, tous blessés.

Newcastle devrait s'appuyer sur Lukas Hornicek dans les buts, avec une défense à quatre composée de Lewis Miley, Sven Botman, Lewis Hall et Malick Thiaw. Harvey Barnes, Joseph Willock et Nico Gonzalez occuperaient le milieu de terrain, tandis que Joelinton, Jacob Murphy et Yoane Wissa formeraient l'attaque. Ewen Jaouen, Valentino Livramento et Jacob Ramsey sont indisponibles pour blessure.

Crystal Palace présente un bilan de 1 victoire, 1 nul et 3 défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent est un match nul 2-2 contre Besiktas en Europa League, après une déroute 5-0 face à Brighton en Premier League. Les Eagles ont inscrit 7 buts et en ont concédé 12 sur cette série, avec leur seule victoire obtenue 3-1 contre Nottingham Forest.

Newcastle affiche un bilan de 2 victoires, 0 nul et 3 défaites sur leurs cinq derniers matchs. Leur dernier résultat est une victoire 2-1 contre Hull City en Premier League, mais les Magpies ont aussi subi deux défaites consécutives en championnat, dont un 4-1 contre Coventry. Sur la période, Newcastle a marqué 5 buts et en a concédé 11.

La dernière confrontation entre Crystal Palace et Newcastle s'est tenue le 12 avril 2026 en Premier League à Selhurst Park, avec une victoire 2-1 des Eagles. Sur les cinq dernières rencontres directes, Crystal Palace s'impose avec trois victoires contre deux pour Newcastle, avec un avantage notable à domicile pour les Londoniens.

En Premier League 2026/27, Crystal Palace occupe la 16e place du classement, tandis que Newcastle United se situe à la 14e position.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.