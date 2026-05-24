Premier League - Premier League Selhurst Park

Crystal Palace - Arsenal est diffusé en France sur Canal+. Vous pouvez suivre le match en direct sur Canal+ Live et Canal+ Foot, ou via l'application et le site myCANAL. Les options de diffusion disponibles sont listées ci-dessous.

Comment regarder Crystal Palace contre Arsenal avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Crystal Palace vs Arsenal : heure du coup d'envoi

Premier League - Premier League Selhurst Park

Le match d'aujourd'hui entre Crystal Palace et Arsenal débutera à 24 mai 2026, 17:00.





Du côté de Crystal Palace, Oliver Glasner doit composer sans Cheick Oumar Doucouré, Chris Richards et Eddie Nketiah, tous trois à l'infirmerie. La composition probable voit Dean Henderson dans les buts, avec une défense articulée autour de Chadi Riad, Maxence Lacroix et Jaydee Canvot. Will Hughes, Yeremy Pino, Daniel Munoz, Brennan Johnson, Justin Devenny et Jefferson Lerma sont alignés au milieu, avec Joergen Strand Larsen en pointe.

Mikel Arteta est privé de Jurrien Timber et Ben White du côté d'Arsenal. Le onze pressenti place David Raya dans les buts, avec une charnière Gabriel-Cristhian Mosquera et les latéraux Piero Hincapie et Max Dowman. Martin Zubimendi et Christian Noergaard occupent l'entrejeu, tandis qu'Eberechi Eze, Noni Madueke et Gabriel Martinelli soutiennent Viktor Gyoekeres en attaque. Des mises à jour seront apportées si la situation évolue avant le coup d'envoi.

Crystal Palace traverse une période de résultats contrastés. Sur leurs cinq derniers matchs, les Eagles affichent un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites. Leur seul succès récent est venu en Ligue Conférence face à Shakhtar Donetsk sur le score de 2-1, une compétition dans laquelle ils ont su faire preuve de caractère. En Premier League, les hommes de Glasner ont encaissé six buts lors de leurs deux dernières défaites, dont une lourde correction 3-0 concédée à Manchester City, et n'ont pas réussi à l'emporter dans l'élite depuis plusieurs semaines.

Arsenal présente un visage bien plus rassurant. Les Gunners ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs, avec notamment une victoire 1-0 à Burnley en Premier League le 18 mai et un succès 1-0 face à l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Ils ont concédé un seul but lors de cette série et en ont inscrit six, signe d'une équipe qui maîtrise ses sujets dans les deux surfaces.





Les cinq dernières confrontations entre ces deux clubs donnent un avantage net aux Gunners. La rencontre la plus récente, disputée en octobre 2025 à l'Emirates en Premier League, s'est soldée par une victoire 1-0 d'Arsenal. Le résultat le plus parlant de la série reste la correction infligée par Arsenal à Crystal Palace à Selhurst Park en décembre 2024, sur le score de 5-1, qui illustre l'écart de niveau entre les deux formations sur ces derniers mois. Au total, Arsenal s'impose comme la formation dominante dans cette série récente, avec des victoires à domicile comme à l'extérieur.





En Premier League, Arsenal occupe la première place du classement, confirmant leur statut de champions de la saison. Crystal Palace, de leur côté, se trouvent en quinzième position, dans une situation qui les oblige à regarder vers le bas du tableau plutôt que vers le haut.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.