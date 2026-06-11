En France, le match Corée du Sud - Tchéquie est diffusé sur beIN SPORTS 1 et accessible en streaming via beIN SPORTS CONNECT. Les abonnés Free et myCANAL peuvent également suivre la rencontre sur leurs plateformes respectives. Les options de diffusion et les liens pour regarder en direct sont listés ci-dessous.

Comment regarder Corée du Sud contre Tchéquie avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Corée du Sud vs Tchéquie : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Corée du Sud et Tchéquie débutera à 12 juin 2026, 04:00.





Du côté de la Corée du Sud, le sélectionneur Myung-Bo Hong dispose d'un groupe en bonne santé, sans blessé ni suspendu signalé. Aucune composition probable officielle n'a été communiquée à ce stade ; des précisions seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour la Tchéquie, Miroslav Koubek n'a annoncé aucune absence ni suspension dans son effectif. La composition probable n'a pas encore été dévoilée officiellement. Des informations complémentaires seront intégrées dès que disponibles.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

La Corée du Sud aborde ce match sur un bilan de trois victoires, zéro nul et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties, toutes disputées en matchs amicaux. Les Taegeuk Warriors ont conclu leur préparation par un succès 1-0 face au Salvador le 4 juin, après avoir écrasé Trinité-et-Tobago 5-0 fin mai. Les deux revers de mars, contre l'Autriche (0-1) et la Côte d'Ivoire (0-4), tempèrent toutefois l'optimisme. Au total sur ces cinq rencontres, la Corée a inscrit 8 buts et en a encaissé 5.

La Tchéquie, de son côté, affiche un bilan parfait : cinq victoires en cinq matchs. La Národní Tým a débuté juin par un succès 3-1 contre le Guatemala, après avoir battu le Kosovo 2-1 fin mai. En qualifications, les Tchèques avaient notamment écrasé Gibraltar 6-0 en novembre et arraché des victoires 2-2 à la marque face au Danemark et à l'Irlande lors des barrages, avant de s'imposer aux tirs au but. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, la sélection a marqué 15 buts et n'en a concédé que 4.

CDS Derniers matches CZE 1 0 Nul 1 Tchéquie 1 - 2 République de Corée

Tchéquie 5 - 0 République de Corée 2 Buts marqués 6 Match à plus de 2,5 buts 2/2 Les deux équipes ont marqué 1/2





Les deux nations ne se sont affrontées qu'à deux reprises dans l'histoire récente. Lors du dernier face-à-face, le 5 juin 2016 en match amical, la Corée du Sud s'était imposée 2-1 en déplacement à Prague. La première confrontation recensée remonte au 15 août 2001, toujours en amical, avec une large victoire tchèque 5-0 à domicile. Sur ces deux rencontres, chaque équipe compte une victoire.





Au classement du Groupe A, la Tchéquie occupe la première place tandis que la Corée du Sud est quatrième avant le début de la compétition.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.