A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 3 - Journée 10 17 oct. 2026 - 08:45

Concarneau - SC Bastia sera diffusé en direct. Les options de chaînes TV et de live stream pour suivre ce match de Ligue 3 sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Concarneau contre SC Bastia avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Concarneau vs SC Bastia : heure du coup d'envoi

Ligue 3 - Journée 10 17 oct. 2026 - 08:45

Le match d'aujourd'hui entre Concarneau et SC Bastia débutera à 17 oct. 2026, 14:45.

Du côté de Concarneau, aucune information officielle n'est disponible pour le moment concernant le groupe, les blessés ou les suspendus. La composition probable n'a pas encore été communiquée.

Le SC Bastia est dans la même situation : ni blessures confirmées, ni suspensions annoncées, ni onze de départ pressenti. Ces informations seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Concarneau présente un bilan de trois victoires, deux nuls et aucune défaite sur ses cinq derniers matchs de Ligue 3. Les Thoniers ont remporté leur dernière sortie face au Paris 13 Atlético sur le score de 2-1, après un match nul 1-1 contre Bourg-Péronnas. Sur l'ensemble de cette série, Concarneau a inscrit huit buts et n'en a concédé que quatre, dont deux lors du nul face à Thionville Lusitanos (2-2).

Le SC Bastia affiche un bilan plus irrégulier avec une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Le club corse a été tenu en échec 1-1 par Orléans lors de son dernier match, après une défaite 1-0 contre le Paris 13 Atlético. Bastia a marqué quatre buts sur cette période tout en en encaissant six, dont trois lors de la lourde défaite face à Amiens (3-0).

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 23 avril 2024, en Ligue 2 : le SC Bastia s'était imposé 2-0 à domicile face à Concarneau. Avant cela, les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul 0-0 lors de leur rencontre en Ligue 2 en août 2023. Sur les cinq derniers duels recensés, toutes compétitions confondues, on compte une victoire pour Bastia, aucune pour Concarneau, et trois matchs nuls.

En Ligue 3, Concarneau occupe la quatrième place, ce qui en fait l'un des clubs les mieux placés pour viser une montée, tandis que le SC Bastia, douzième, se trouve dans une position médiane qui exige une réaction rapide pour ne pas décrocher du peloton de tête.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.